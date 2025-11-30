Yeni Şafak
Eskişehir'de köpeğe eziyet eden şahıs yakalandı

Eskişehir’de köpeğe eziyet eden şahıs yakalandı

30/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
IHA
Eskişehir’de köpeğe eziyet eden şahıs yakalandı
Eskişehir’de köpeğe eziyet eden şahıs yakalandı

Eskişehir’de köpeğe eziyet eden şahıs polis tarafından yakalanıp hakkında işlem yapılırken, eziyet gören hayvan ve diğerleri barınağa teslim edildi.

Eskişehir’de bugün bazı sosyal mecralarda yayınlanan köpeğe şiddet paylaşımı ile ilgili Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlatı. Ekipler, köpeğe eziyet eden Y.Z.T.’yi ikametinde yakaladı. Şahsa Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılırken, hayvanlar barınak görevlilerine teslim edildi.

