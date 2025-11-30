Eskişehir’de bugün bazı sosyal mecralarda yayınlanan köpeğe şiddet paylaşımı ile ilgili Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlatı. Ekipler, köpeğe eziyet eden Y.Z.T.’yi ikametinde yakaladı. Şahsa Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılırken, hayvanlar barınak görevlilerine teslim edildi.