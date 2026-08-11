Yeni kimlik bilgileri dikkate alınmalı
Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkeme kararıyla ismini değiştiren kişinin üniversite diplomasının yeni kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesini hak ihlali saydı.
YENİDEN YARGILAMA
Başvurucu, üniversiteden mezun olduktan sonra mahkeme kararıyla ismini değiştirdi. Daha sonra diplomasının yeni adına göre yeniden düzenlenmesini istedi. Üniversite ise kendi kurallarında buna yönelik açık bir hüküm bulunmadığını belirterek talebi reddetti. Bunun yerine mevcut diplomaya isim değişikliğini gösteren bir açıklama eklenebileceğini bildirdi. Başvurucunun açtığı dava da reddedildi. Bunun üzerine konu AYM’ye taşındı. Yüksek Mahkeme, kişinin eski isminin ve kimlik bilgilerindeki değişikliklerin özel hayat kapsamında bulunduğuna işaret etti. Hak ihlalinin giderilmesi amacıyla dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Zonguldak İdare Mahkemesi'ne gönderildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.