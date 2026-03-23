Yer altındaki kaçak ağ çökertildi: 8 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı kapatıldı. Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 ocağın çevresinde 28 ton kömür, 240 metre demir ray, 2 vinç, 5 vagon, elektrikli testere, el testeresi ve elektrikli vidalama demiri ele geçirdi.
