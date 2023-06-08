Yeşil reçeteye bağlı ilaçları usulsüz şekilde sattılar: Şanlıurfa'da 11 adrese operasyon altı gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2023 yılı Genel Atama çalışmalarına ilişkin bilgilendirme paylaşımı yaptı. Polislerin yüzde 82'sinin ilk iki tercihine atandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "28 bin 62 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı. Depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10 bin polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapıldı" dedi.