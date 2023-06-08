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Yeşil reçeteye bağlı ilaçları usulsüz şekilde sattılar: Şanlıurfa'da 11 adrese operasyon altı gözaltı

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeşil reçeteye bağlı ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik çalışma başlatıldı. 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu dokuz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi adli kontrol, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken altısı ise tutuklandı.

20:03 . 8/06/2023 Perşembe
DHA
Şanlıurfa'da 'yeşil reçete' operasyonunda altı kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'yeşil reçete' operasyonunda altı kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da, yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeşil reçeteye bağlı ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



#Şanlıurfa
#Yeşil Reçete
#İlaç
#Operasyon
#Jandarma
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