Yeşilköy'de vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı

İstanbul Yeşilköy'de bugün saat 12.15 sıralarında meydana gelen kazada vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı.
Kamyonun üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmaması neticesinde yaşanan kaza sonrası kamyon devrilirken, vincin parçası arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.
Kazada otobüs şoförü yaralanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay sonrası yol tamamen trafiğe kapatılırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaza sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yolun tamamen kapatıldığı ve alternatif yollar kullanılması yönünde paylaşımda bulundu.
Sahilyolu Yeşilyurt-Florya Yönü sağ şerit Trafik kazası (Yaralanmalı) nedeni ile tüm şeritler trafiğe kapalı.Kazaya Müdahale Ediliyor.Alternatif güzergahları kullanınız.
Sahilyolu Yeşilyurt-Florya Yönü sağ şerit Trafik kazası (Yaralanmalı) nedeni ile tüm şeritler trafiğe kapalı.Kazaya Müdahale Ediliyor.Alternatif güzergahları kullanınız.— İBB TrafikKontrolMrk (@4444154) 16 Mart 2018