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İSTANBUL

Yeşilköy'de vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı

Bakırköy Yeşilköy'de vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı. Devrilen kamyonda bulunan vincin bir bölümü arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Haber MerkeziIHA
Yeşilköy'de TIR, köprüye çarptı.
Yeşilköy'de TIR, köprüye çarptı.
Yeşilköy'de TIR, köprüye çarptı.
Yeşilköy'de TIR, köprüye çarptı.

İstanbul Yeşilköy'de bugün saat 12.15 sıralarında meydana gelen kazada vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı.

Kamyonun üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmaması neticesinde yaşanan kaza sonrası kamyon devrilirken, vincin parçası arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.

Kazada otobüs şoförü yaralanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası yol tamamen trafiğe kapatılırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yolun tamamen kapatıldığı ve alternatif yollar kullanılması yönünde paylaşımda bulundu.

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