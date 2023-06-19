Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef ise bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek.

Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Bu bağlamda Kartal'ın temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu.

Halil Dervişoğlu Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti

2021-2022 sezonunda Galatasaray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil'in kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi var. 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz kulübü Brentford ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Halil Dervişoğlu, daha önce Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Halil Dervişoğlu’nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyledi. Radyo Gol'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.

Halil Dervişoğlu kimdir?

Halil İbrahim Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda’da doğdu. 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018-19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret[6] karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve 3 Ocak 2020 tarihinde bir Brentford oyuncusu olarak tanıtıldı. Forvet mevkiinde sıranın gerisinde kaldığı 2019-20 sezonunun geri kalanında 7 maça çıktı[9] ve 2020 Championship play-off finali mağlubiyetiyle sona erdi.2020-21 sezonunun ilk ayında bir kez Championship yedek oyuncusu olarak kadroya girdi. Forvet sıralamasında Marcus Forss ve yeni imza atan Ivan Toney'in çok gerisinde kaldıktan sonra, 6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı.

Sezon ortası transfer döneminin ilk gününde geri çağrıldı ve kulüpteki ilk golünü, 9 Ocak 2021 tarihinde Middlesbrough'a karşı 2-1 FA Cup üçüncü tur galibiyetinde açtığı ilk maçta attı. Takıma katıldıktan iki hafta sonra 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi.

22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Kiralık sözleşmesi biten Halil, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar İstanbul'a gelerek, Galatasaray'la bu sefer satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Kiralama bedeli 1 milyon avrodur.

Halil Dervişoğlu millî takım kariyeri

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşi ilk milli maçına çıktı ve aynı zamanda burada ilk millî takım golünü kaydetti. Millî takım formasıyla ikinci golünü Cebelitarık'a karşı atmıştır.



