Hayat 7 kadın 7 bölge
SİNEMA

7 kadın 7 bölge

Kimi eşinden ayrılmış, kiminin eşi ölmüş çocuklarıyla ortada kalmış, kimi yoksulluktan komşularının yardımıyla varlığını sürdürebilmiş, kimi şiddet görmüş, kimi taciz görmüş. Ancak hepsinin ortak noktası aynıdır: yoksulluk ve çaresizlik. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’ndan (TİSVA) mikrokredi alan ve kendi girişimlerini başlatan, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 7 farklı kadının hikayesini konu alan '7 Kadın 7 Bölge' isimli belgeselin çekimlerine başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 çaresiz kadının artık üretmeye başlayan hayatları konu ediniliyor.
7 çaresiz kadının artık üretmeye başlayan hayatları konu ediniliyor.

7 kadın, içine düştükleri çıkmazdan kurtulabilmek için çare arayışına girer ve bu arayışta ‘umut’ onlar için tek enerji kaynağıdır.

Hayatları, mikrokredi ile tanışmalarıyla tamamen değişen 7 çaresiz kadın, artık üretmeye başlayacak, kendilerinin ve çocuklarının geleceği için para kazanacak, varlıklarını onurlu bir şekilde devam ettireceklerdi.

Belgesel, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’ndan (TİSVA) mikrokredi alan ve kendi girişimlerini başlatan, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 7 farklı kadının hikayesini konu alacak; Batman’dan Dilber Sevim, Eskişehir’den Sadet Songül, Aydın’dan Sevilay Köseoğlu, İstanbul’dan Melek Yılmaz, Artvin’den Meryem Alpaslan, Mersin’den Fatma Kalkan ve Diyarbakır’dan Güler Bal.

Yurt dışında da gösterilecek

Medya Ton yapımcılığında, Orhan Tekeoğlu yönetmenliğinde çekilen belgesel için binlerce kadın arasından aylarca yapılan titiz bir çalışma sonucu seçilen 7 mikrogirişimci’den, Aydın ve Artvin illerinde yaşayan Sevilay Köseoğlu ve Meryem Alpaslan’ın çekimleri tamamlandı.

Önümüzdeki aylarda belgeselin diğer illerdeki çekimleri de tamamlanması ve 2020 itibarıyla Türkiye ve yurt dışı film festivallerinde gösterime girmesi planlanıyor.

Belgeselin çekimi önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak.

  • İsrafı ve maliyetleri azaltmaya yönelik etkili çalışmalar yapan TİSVA’nın ortak girişimiyle kurulan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), çalışmalarını 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yoksulluk ve işsizlik için nihai bir çözüm oluşturma misyonuna dayandırmaktadır.
  • Mikrofinans ve sosyal girişimcilik alanlarında yenilikçi çözümler sunarak girişimciliği destekleyen TGMP, kuruluşundan bu yana 180 bin 000’den fazla dar gelirli kadına 870 milyon Türk Lirası değerinde mikrokredi dağıtarak hayatlarını değiştirmelerinde etkili bir rol oynamıştır. TGMP, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan bireylere, yoksulluk sınırının üstüne çıkmaları için mücadele etme şansı vermektedir.

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