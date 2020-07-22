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Hayat Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
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Kredi ile kurban kesilir mi?

Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar krediyle kurban kesilebilir mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? soruna cevap verdi. Haberimizde cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek.
Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? sorularına yanıt verdi.

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Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Kredi ile kurban kesilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?" sorusuna cevabı şöyle:

  • "Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).
  • İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4).
  • Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir."

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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.


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