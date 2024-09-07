Dizi sezonu açılırken sinemaya davet

Ve elbette festivaller… Bağımsız sinemanın yaşam alanı olan festivaller de film izlemek için iyi bir seçenek olabilir. Türkiye’nin festival sezonu da sonbahar ile birlikte başlıyor. Kısa filmden uzun metraja kadar çok geniş bir yelpazede çeşitlilikle beyaz perdede film izlemek için festivaller sizi bekliyor. Festivalleri de ajandanıza not edin. Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı. 23-29 Eylül haftasında düzenlenecek olan festivalde kısadan uzuna, belgeselden kurmacaya onlarca film ilk kez seyirci ile buluşacak. Politik tartışmalar sebebiyle geçen yıl yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu sene 5-12 Ekim haftasında yapılacak. Birçok yerli yapım ilk kez bu festivalde görücüye çıkacak. İstanbullu sinemaseverlerin merakla beklediği Boğaziçi Film Festivali 2024’te 12. kez düzenlenecek. Festival haftası 18-25 Ekim… Yerli ve yabancı çok sayıda film İstanbul prömiyerini burada yapacak. Başkenti en büyük festivali olan Ankara Film Festivali ise 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Öne çıkan ve sonbaharda düzenelenecek uzun metraj film festivalleri bunlar. Kısa metraj film festivallerinin sayısı çok fazla. Ancak onlar başka bir yazının konusu. Neticede film izlemek isteyen için çok fazla seçenek var. Sinemada her yıl ortalama 500 yeni film vizyona giriyor. Festivallerde ise dünyanın dört bir tarafından yüzlerce uzun, binlerce kısa film izleyici ile buluşuyor. Dijital mecralar da artık izleme ajandamız elbette. Takvimler hızlı değişmekte ve sürekli güncellenmekte olduğu için o listeleri peyderpey okuyabilirsiniz.