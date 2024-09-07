Dizi sezonu açılırken sinemaya davet

Yine aylardan eylül. Okulların açılacak olması, tatilcilerin geri gelmesi, mevsimin değişmesiyle birlikte izleyici de eski alışkanlığına geri dönecek. Yani televizyon ve dijitalde diziler izlenecek. Fakat bütün bu izleme döngüsünde sinemanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor, sinema perdesinde ve dijitalde daha çok film izlenmesi çağrısında bulunuyoruz. Çağrımızı desteklemek açısından sonbaharda vizyona girecek olan bazı filmlere de dikkat çekmek istiyoruz. Ajandanıza ekleyin, vakti gelince sinemaya koşun…
YENİDEN VİZYONA GİRECEK YAPIMLAR
Öncelikle bu hafta nostalji ihtiyacı bulunanlar ve sinemamızın köşe taşlarından biri olan Eşkıya’yı sinema perdesinde izleyememiş olanlar için müjde verelim. Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği, başrollerinde Şener Şen ile Uğur Yücel’in bulunduğu Eşkıya vizyona girdi. Yeniden vizyona girecek diğer bir seri ise Alacakaranlık filmleri. Önümüzdeki haftadan itibaren serinin filmleri sinemalarda yeniden boy gösterecek.
AKSİYON VE MACERA MERAKLILARINA…
Aksiyon, fantastik, bilim-kurgu, korku sevenler için de önümüzdeki süreç hayli bereketli görünüyor. Transformers: Başlangıç (20 Eylül), Megalopolis (27 Eylül), Joker: İkili Delilik (4 Ekim), Gülümse (18 Ekim), Venom: Son Dans (25 Ekim) ve Gladyatör 2 (15 Kasım) yapımları en çok dikkat çeken ve beklenen gişe filmleri.
ÇOK SAYIDA ANİMASYON DA VİZYONA GİRİYOR
Yeni dönem de çocuklar da sinemada unutulmadı tabi ki… Yeni yapımların yanı sıra devam filmleri çok sayıda salonda gösterime girecek. İkizler Takımı (6 Eylül), Köpekler Firarda (13 Eylül), Henry Korsanlara Karşı (13 Eylül), Harika Kanatlar: Dünya Turu (20 Eylül), Pırıl: Sayıların Gizemi (4 Ekim), Cille 2069 (11 Ekim), Cesur Panda Görevimiz Afrika (18 Ekim) ve Moana 2 (29 Kasım) gibi animasyon filmler ilgilisini bekliyor.
FESTİVALDE FİLM İZLEMEK GİBİSİ VAR MI!
Ve elbette festivaller… Bağımsız sinemanın yaşam alanı olan festivaller de film izlemek için iyi bir seçenek olabilir. Türkiye’nin festival sezonu da sonbahar ile birlikte başlıyor. Kısa filmden uzun metraja kadar çok geniş bir yelpazede çeşitlilikle beyaz perdede film izlemek için festivaller sizi bekliyor. Festivalleri de ajandanıza not edin. Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı. 23-29 Eylül haftasında düzenlenecek olan festivalde kısadan uzuna, belgeselden kurmacaya onlarca film ilk kez seyirci ile buluşacak. Politik tartışmalar sebebiyle geçen yıl yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu sene 5-12 Ekim haftasında yapılacak. Birçok yerli yapım ilk kez bu festivalde görücüye çıkacak. İstanbullu sinemaseverlerin merakla beklediği Boğaziçi Film Festivali 2024’te 12. kez düzenlenecek. Festival haftası 18-25 Ekim… Yerli ve yabancı çok sayıda film İstanbul prömiyerini burada yapacak. Başkenti en büyük festivali olan Ankara Film Festivali ise 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Öne çıkan ve sonbaharda düzenelenecek uzun metraj film festivalleri bunlar. Kısa metraj film festivallerinin sayısı çok fazla. Ancak onlar başka bir yazının konusu. Neticede film izlemek isteyen için çok fazla seçenek var. Sinemada her yıl ortalama 500 yeni film vizyona giriyor. Festivallerde ise dünyanın dört bir tarafından yüzlerce uzun, binlerce kısa film izleyici ile buluşuyor. Dijital mecralar da artık izleme ajandamız elbette. Takvimler hızlı değişmekte ve sürekli güncellenmekte olduğu için o listeleri peyderpey okuyabilirsiniz.