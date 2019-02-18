Dumlupınar'ın oyuncu kadrosu netleşti

Önümüzdeki yıl seyirciyle buluşacak Dumlupınar için hazırlıklar bir yıl önce başladı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in danışmanlığında devam eden çalışmalar bu destansı hikayeyi yeni nesillerle buluşturmanın gerektirdiği titizlikle sürüyor.

Ön hazırlığı hızla devam eden projenin güçlü oyuncu kadrosu da belli oldu. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmde, 87 metre derinlikte yaşam mücadelesi veren kahramanları; Timuçin Esen, Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi birbirinden başarılı oyuncular canlandıracak.

Dumlupınar’ın kahramanlarının sarsıcı hikayesinde Farah Zeynep Abdullah da rol alıyor.

Senaryoya Hollywood eli

Kahramanlık destanlarıyla dolu tarihimizin bu unutulan yiğitlerinin hikayesini tüm dünyaya anlatmak isteyen Dijital Sanatlar Yapımevi, senaryo yazımı için de “The Gatfather”, “La La Land”, “My Week with Marilyn”, “The Great Gatsby”, “The Place Beyond the Pines” gibi filmlerde senaryo doktorluğu ve oyuncu koçluğu yapan Greta Seacat ile çalışıyor.

Dumlupınar’ın senaryosunu ise Mert Dikmen kaleme alırken müziklerini Ayla’da olduğu gibi unutulmaz film ve dizi müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu yapıyor.

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