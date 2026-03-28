E-devlet görünümlü site üzerinden milyonluk ilk evim kampanyası vurgunu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı yöntemler deşifre edildi. Soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında reklam vererek sahte internet sitelerini üst sıralara taşıdıkları belirlendi. Bu siteler üzerinden TOKİ İlk Evim başvurusu yapan mağdurların ilgisini çeken şüphelilerin, e-devlet sisteminin birebir aynısı olan sahte bir site tasarladıkları tespit edildi.

Sahte dekont sistemiyle güven kazandılar

Müştekileri ikna etmek amacıyla sahte siteye kimlik bilgilerinin eklendiği anlaşıldı. Müştekilerin, girdikleri siteye T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından ’Peşinat ücreti’ adı altında belirtilen IBAN numaralarına para göndermeleri istendi. Şüpheli şahısların, gönderilen paranın iadesinin sağlanması bahanesiyle işlem dekontunun sisteme yüklenmesini isteyerek müştekilerin güvenlerini kazandıkları kaydedildi.

Milyonluk haksız kazanç sağlandı

Mağdurların dekontları sisteme yüklemesinin ardından şüphelilerin, ’Sigorta poliçe bedeli’ ve ’İlk taksit bedeli’ adı altında çeşitli miktarlarda para talep etmeye devam ettikleri tespit edildi. İzmir’de 18 müştekinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırıldığı ve şüpheli şahısların bu yolla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Firari 11 şüpheli aranıyor