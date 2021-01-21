Hayat Emekli öğretmen, eşi ve ablası bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
AKTÜEL

Emekli öğretmen, eşi ve ablası bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi

Emekli öğretmen, eşi ve ablası bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi

Trabzon’da emekli öğretmen Kamil Açıcı (78) ile eşi Kâtibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Kamil Açıcı (ortada) ile eşi Kâtibe Açıcı (sağda) ve abla Emine Şişman (solda)
Kamil Açıcı (ortada) ile eşi Kâtibe Açıcı (sağda) ve abla Emine Şişman (solda)

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kamil Açıcı ime eşi Kâtibe Açıcı ve ablası Emine Şişman, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Açıcı çifti ile Emine Şişman, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Emine Şişman, 13 Ocak’ta hayatını kaybetti. Şişman, Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi’nde toprağa verildi.

Emine Şişman’ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kamil Açıcı’nın eşi Kâtibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi. Kamil ve Katibe Açıcı da farklı günlerde Tonya Büyükmahalle’de yan yana toprağa verildi. Aynı aileden 3 kişinin, 7 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.

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‘UMUTLUYDUK AMA OLMADI’

Koronavirüs nedeniyle anne ve babasını kaydeden Şeref Açıcı, "Halamın ölümünün ardından bir gün sonra babamı ve altı gün sonra da annemi koronavirüs nedeniyle kaybettik. Babam ve halamın durumları iyiydi, atlatırlar diye düşünmüştük. Önemli bir kronik rahatsızlıkları yoktu. Ama annemin kronik rahatsızlıkları vardı. Annem 10 güne yakın yoğun bakımda kaldı, her an her şey olacak diye çekiniyorduk. Annem için hastaneden aradılar, durumu hakkında bilgi verdiler, her şeye hazırlıklı olun dediler. Umutluyduk, hastalığı atlatacaklar diye düşünüyorduk, ama olmadı. Süreç içerisinde onlar daha erken vefat etti” dedi.

Zeytin yaprağı çayı hastanelerde
OYNAT 03:44
Zeytin yaprağı çayı hastanelerde
Hem antioksidan özelliği hem de bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle koronavirüsle mücadelede önemli araçlardan biri haline gelen zeytin yaprağı çayı, günde üç kez içildiğinde vücudun savunma sitemini güçlendiriyor. Yüz yıllardır şifa kaynağı olan zeytin yaprağı çayının önümüzdeki günlerde bazı hastanelerde hastalara verilmesi için çalışmalara başlandı.


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