Fabl geleneği modern yorumla buluştu

Yavuz Demir’in kaleme aldığı kitap, binlerce yıllık bir anlatı geleneği olan fabl’ı her yaştan okura sunuyor. Manzum (şiirsel) bir dille kaleme alınan eser, kargadan aslana, ceylandan kunduza uzanan hayvan karakterleriyle insanın iç dünyasına tutulmuş aynalar sunuyor. Yazar, fabl geleneğinin öğretici yönünü didaktik bir söyleme başvurmadan; mısraların arasına gizlenmiş bir vicdan muhasebesiyle aktarıyor. Demir, kitabın önsözünde bu tercihini şu sözlerle ifade ediyor: “Şiir oldu, çünkü hayatın kendisi bazen düz bir sözle yetinmez; ritim ister, ahenk ister, gönülden gönüle bir tını ister.”

Kitapta yer alan 12 manzum hikâye; dürüstlük, adalet, sadakat ve cesaret gibi evrensel değerleri modern dünyanın karmaşasında yeniden hatırlatıyor. Bu ormanda ceylan suskunluğun bedelini taşır, kunduz pişmanlığıyla yüzleşir, kelebekler zulme sessiz kalmanın acı sonucunu hatırlatır. Her hayvan, bir karakter olmanın ötesinde; insanın iç dünyasından bir parçayı temsil eder. Okur, hikâyeleri okurken yalnızca bir anlatıyı takip etmez, kendi iç sesiyle karşılaşır. Eser, özellikle genç okurlara korkaklığın çoğu zaman tarafsızlık değil, zulme ortaklık olduğunu hatırlatan güçlü bir ahlaki pusula da sunuyor. Ormandaki Aynalar, küçük yaştaki çocuklar için ebeveynleri eşliğinde okunup üzerine sohbet edilebilecek bir “aile okuması” kitabı özelliği taşırken, özellikle 12 yaş ve üzeri çocuklar, metnin verdiği mesajları daha bilinçli biçimde kavrıyor.