Narenciye Mevsimi seçkisi Mersin’de

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten’in ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışında konuşan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Canan Atlığ, “İş Sanat çatısı altında bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programları kapsamında, Anadolu’da bulunan farklı ilçelere hafta sonuna özel bir şekilde tematik pop-up sergiler götürüyoruz. O yöreye uygun eserler seçerek tematik sergiler oluşturuyoruz. Bu öğrenme programları kapsamında hem hocalarımız bize eserlerle ilgili bilgilendirme yapıyor hem de gördüğünüz üzere çocuk atölyeleri de yapıyoruz” dedi.