Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Narenciye Mevsimi seçkisi Mersin’de

Narenciye Mevsimi seçkisi Mersin’de

04:0026/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”
“Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen özel eserler, “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri” projesi kapsamında Mersin’de sanatseverlerle buluştu. “Narenciye Mevsimi” başlıklı seçki, İş Bankası Pozcu Şubesi’nde ziyarete açıldı. Seçkide, Nurettin Ergüven, İbrahim Çallı, Ercümend Kalmık, Numan Pura, Cevdet Bilgişin, Hasan Vecih Bereketoğlu, Ziya Keseroğlu, Ali Karsan, İlhami Demirci, Naciye İzbul ve Ayhan Dürrüoğlu’nun arasında olduğu Türk resminin usta isimlerinin eserleri yer aldı.

YÖREYE UYGUN ESERLER SEÇİYORUZ

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten’in ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışında konuşan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Canan Atlığ, “İş Sanat çatısı altında bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programları kapsamında, Anadolu’da bulunan farklı ilçelere hafta sonuna özel bir şekilde tematik pop-up sergiler götürüyoruz. O yöreye uygun eserler seçerek tematik sergiler oluşturuyoruz. Bu öğrenme programları kapsamında hem hocalarımız bize eserlerle ilgili bilgilendirme yapıyor hem de gördüğünüz üzere çocuk atölyeleri de yapıyoruz” dedi.

ŞUBAT AYI SEÇKİSİ LÜLEBURGAZ’DA

İbrahim Çallı’nın eserlerini Denizli’nin Çal ilçesinde ziyaretçilerle buluşturan seçkiyle başlayan “Anadolu Sergileri” projesi kapsamında “Hocalar ve Öğrenciler” (Milas), “Mavinin İzinde” (Gelibolu), “Büyük Zafer” (Kocatepe), “Aşina Yüzler” (Antakya), “Çarşı-Pazar” (Midyat), “Ege Havası” (Edremit) ve “Mavinin Sırları” (İznik) sergileri ziyaretçinin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 4 bini aşkın sanatseverle buluşan projenin şubat ayındaki durağı ise Türkiye İş Bankası Lüleburgaz Şubesi olacak.



#Aktüel
#Hayat
#Sanat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu