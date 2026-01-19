Göbeklitepe Çinli turistlere hazır

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin ziyaretçi sayısının artırılması için Çinli turistlere yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacak.
Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2026 yılında Göbeklitepe’nin ziyaretçi sayısının artması öngörülüyor. Bölgede daha fazla Çinli turist ağırlamak için çalışmalara başlandığını söyleyen Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, “Devletimizin yaptığı bu tarz kolaylaştırıcı işlemlerin bölgedeki turizm hareketlerini Uzak Doğu’dan gelecek turistler lehine artıracağını düşünüyoruz. Çin, kültür turizmi alanında dünyanın en büyük hedef pazarı aslında. Bölge olarak biz de bu pazara yönelmiş durumdayız. Özellikle 2026 ve 2027 için Çin’e yönelik Şanlıurfa Taş Tepeler Projesi tanıtım faaliyetlerimizi artıracağız” dedi.
TURİZMCİLER HEYECANLI
Turizmci Müslüm Çoban ise Çinlilerin dünyada en çok gezen milletlerin başında geldiğini belirterek, “Çin halkı vize muafiyeti öncesindeki dönemde de Şanlıurfa’ya ilgi gösteriyordu. 2026 yılı itibarıyla bu vize kolaylığının sağlanmasıyla Çinlilerin daha çok geleceğini umuyoruz. Çin, özellikle Taş Tepeler Projesi’ne hem maddi anlamda hem de insan kaynağı bakımından da destek veriyor. Şanlıurfa, arkeolojik tarihi, turistik yerleri, güzel yemekleri açısından Çinliler için gerçekten uygun bir yer” ifadelerini kullandı.