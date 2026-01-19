Göbeklitepe Çinli turistlere hazır

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2026 yılında Göbeklitepe’nin ziyaretçi sayısının artması öngörülüyor. Bölgede daha fazla Çinli turist ağırlamak için çalışmalara başlandığını söyleyen Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, “Devletimizin yaptığı bu tarz kolaylaştırıcı işlemlerin bölgedeki turizm hareketlerini Uzak Doğu’dan gelecek turistler lehine artıracağını düşünüyoruz. Çin, kültür turizmi alanında dünyanın en büyük hedef pazarı aslında. Bölge olarak biz de bu pazara yönelmiş durumdayız. Özellikle 2026 ve 2027 için Çin’e yönelik Şanlıurfa Taş Tepeler Projesi tanıtım faaliyetlerimizi artıracağız” dedi.