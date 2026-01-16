Filistin'in şiirle çizilen hikâyesi Londra’da: İngiltere'de bir Filistin sergisi

Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç, Filistinlilerin yaşadıklarını şiir ve görsel anlatım arasında kurduğu bir dil üzerinden Londra’ya taşıdı. Aygeç’in, Filistin’in ulusal şairi Mahmud Derviş’in dizelerinden ilhamla hazırladığı “Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler” sergisi, P21 Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Kuru boya ve toz pastel teknikleriyle üretilen, küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği ve 20 eserden oluşan sergide, Filistin meselesi güncel bir dönemle sınırlı kalmadan, tarihsel ve kültürel bir bağlam içinde ele alınıyor. Aygeç, serginin hazırlık sürecinin yaklaşık bir yılı bulduğunu, bunun önemli bir bölümünün doğrudan üretim ve işçilikle geçtiğini aktardı.

Hanzala Alman ressamın tablosunda

Eserlerin her birinin farklı bir konuya odaklandığını belirten Aygeç, Filistin’de yaşananların uzun bir tarihsel arka plana sahip olduğuna dikkat çekti. Sanatçı, çalışmalarında Filistin meselesinin yalnızca bugünün değil, yaklaşık yüz yıla yaklaşan bir sürecin sonucu olduğunu vurguladığını ifade etti.

Sergide farklı sanat tarihsel göndermelere de yer veren Aygeç, Alman romantik ressam Caspar David Friedrich’in “Bulutların Üzerinde Yolculuk” adlı eserini, Filistin direnişinin simgelerinden Hanzala figürüyle bir araya getirerek kendine özgü bir kurgu oluşturdu. Sanatçı, Filistinli edebiyatçıların ve şairlerin bu süreçte ortaya koyduğu direniş dilinin de çalışmalarında önemli bir referans oluşturduğunu dile getirdi.

Londra sergi sayesinde geçmişiyle yüzleşiyor

Serginin küratörü Samed Karagöz ise serginin adının Mahmud Derviş’in “Sürgündeki Zeytin Ağacına Mektuplar” dizelerinden alındığını söyledi. Karagöz, Londra’nın yalnızca sanatın değil, aynı zamanda kolonyal düşüncenin de tarihsel merkezlerinden biri olduğunu belirterek, serginin bu geçmişle yüzleşen bir nitelik taşıdığını ifade etti. “Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler” sergisi, 15–30 Ocak tarihleri arasında Londra’nın King’s Cross bölgesi yakınlarındaki P21 Gallery’de ziyaret edilebilecek.







