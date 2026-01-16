20 bin metrekarelik dev bir müze ve kültür merkezine dönüştürülen eski cezaevi olan Mahmudiye Kışlası’ndaki çalışmaların da büyük bir bölümü tamamlandı.





2027 yılında tamamlanması planlanan proje ile Edirne Sarayı, sadece bir müze değil, dünyaca ünlü bir yaşayan tarih kompleksi olarak kapılarını açacak.