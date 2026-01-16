Yeni Şafak
Ecdat mirası Edirne Saray’ında çalışmaların yarısı tamamlandı

16:5516/01/2026, Cuma
IHA
Temeli 2. Murat döneminde 1450’de atılan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı’nda süren restorasyon çalışmalarını inceleyen Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Osmanlı’nın emaneti Edirne Sarayı’ndaki ihya çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağını müjdeledi.

Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde üç yıldır titizlikle sürdürülen dev projede master planın yüzde 50’si tamamlandı. Yaklaşık 500 kişilik uzman ekibin görev yaptığı sahada, Osmanlı mirası her geçen gün daha da görünür hale geliyor.

46,20 metrelik boyuyla şehrin siluetine geri dönen Cihannüma Kasrı’nda restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.


550 metrelik avlu duvarının özgün temelleri üzerinde yükseltilmesiyle Arz Odası ve Kum Kasrı belirginleşti.


20 bin metrekarelik dev bir müze ve kültür merkezine dönüştürülen eski cezaevi olan Mahmudiye Kışlası’ndaki çalışmaların da büyük bir bölümü tamamlandı.


2027 yılında tamamlanması planlanan proje ile Edirne Sarayı, sadece bir müze değil, dünyaca ünlü bir yaşayan tarih kompleksi olarak kapılarını açacak.


Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Osmanlı’nın emaneti Edirne Sarayı’ndaki ihya çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağını açıkladı.

