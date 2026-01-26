Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Haldun Dormen’e son veda

Haldun Dormen’e son veda

04:0026/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Haldun Dormen.
Haldun Dormen.

97 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen için Harbiye’de bulunan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Dün düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatçı Nevra Serezli, oyuncu Halit Ergenç, seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, sanatçı Erol Evgin, tiyatro oyuncusu Murat Ovalı ile sevenleri katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Haldun Dormen anısına hazırlanan bir VTR gösterildi. 21 Ocak’ta vefat eden Dormen’in cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki tören sonrası öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılarak Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.



#Haldun Dormen
#Aktüel
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu