Haldun Dormen’e son veda

Dün düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatçı Nevra Serezli, oyuncu Halit Ergenç, seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, sanatçı Erol Evgin, tiyatro oyuncusu Murat Ovalı ile sevenleri katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Haldun Dormen anısına hazırlanan bir VTR gösterildi. 21 Ocak’ta vefat eden Dormen’in cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki tören sonrası öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılarak Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.