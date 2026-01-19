Tan Sağtürk’ten geriye kalan

Geçtiğimiz gün kendi talepleri üzerine görevden ayrıldığı öğrenilen Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un kültür ve sanat danışmanı olarak çalışmalarına devam edecek. DOB, Sağtürk döneminde Anadolu Opera ve Bale Festivali ve Anadolu Şenliği kapsamında ilk kez Şırnak ve Hakkâri gibi geçmişte terörle anılan şehirlere gidilmesini projelendirerek adından bahsettirmişti. Aryaların seslendirildiği bu şehirlerde Sağtürk de zılgıtlar eşliğinde halaya dahil olmuştu. 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni Bayburt’tan başlatan Sağtürk, “Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi” meşhur sözünü tersine çevirterek, “Bayburt, Bayburt olalı böyle güzellik görmedi” dedirtmeyi başarmıştı.