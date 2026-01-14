Albayrak Grubu'nun bu yılki 'Hane' sergisi aile temasını ele alıyor: Topkapı Sarayı'ndan alınan ilhamla kurgulandı





Yasemin Karaca, her yıl İslam Sanatları Sergisi içinde bir solo sergiye de yer vermeye çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:





"Bu yılın solo sergisi de hattat Mehmed Özçay'ın sergisi oldu. Onun eserlerini bütün bu odacıkların sonunda ayrı bir kurgu olarak görmek mümkün. Genel olarak biz buraya gelen insanlara aileyi tehdit eden parçalanmışlığı, kopuşu, yalnızlığı simgeleyen vurgulardan ziyade bir araya gelmeyi, büyük bir aile olmayı, yuva sıcaklığını veren hisleri yaşatmak istedik. Bu sebeple de bu sene ilk kez 2025'te üretilmiş çağdaş levhaların en başına evin büyüğü olarak eski hat eserleri koyduk. Her odada yaklaşık 150-200 yaşında bir tarihi eser, aslında onları himaye ediyor diyebiliriz. Biz gerçekten nesiller arası bir bağ kurmayı hedefledik."