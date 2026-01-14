Hece’den Kutlu sayısı

Yayımlandığı ilk günden bu yana 5o özel sayıya imza atan Hece dergisi, içinde bulunduğumuz yılın ilk ayında Mustafa Kutlu Özel Sayısı’yla okurunu selamladı. Editörlüğünü Emin Gürdamur ve Özlem Güner’in yaptığı Mustafa Kutlu Özel Sayısı’nda, sunuş, portre, hikâye, düşünce, soruşturma, albüm ve bibliyografya bölümleriyle büyük Türk hikâyecisi Mustafa Kutlu’nun hayatı, şahsiyeti, sanatı ve edebî dünyası geniş bir bakış açısıyla ele alınmış. Yedi bölümden oluşan 736 sayfalık çalışmada, 70’ten fazla yazarın metni bulunuyor.

Hece Yayıncılık’ın çıkardığı ve 349 sayıya ulaşan dergi, aralarında İsmet Özel, Sait Faik, Dostoyevski, Peyami Safa, Orhan Kemal, Cahit Zarifoğlu, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, Kemal Tahir ve Tanpınar’ın olduğu yerli ve yabancı birçok şair, yazar ve düşünce insanı hakkında özel sayı hazırlamıştı.





70 İSİM, 70 METİN

Yedi bölümden oluşan ve Kutlu’nun her yönüyle ele alındığı eserde, aralarında Ayşe Koçak Işık, Cihan Aktaş, Safiye Önal, Beşir Ayvazoğlu, Hüseyin Akın, İbrahim Tenekeci, Mustafa Ruhi Şirin, Turan Karataş, Fatma Aydar, Mustafa Özel, İsmail Kara, Hacer Yeğin Güneş, Mehmet Can Doğan, Suavi Kemal Yazgıç, Mustafa Kurt ve Ezel Erverdi’nin olduğu 70’ten fazla yazarın metni yer buluyor.





KANAAT, İKTİSAT, HİKÂYE

Zeynep Hilal Özder’in illüstrasyon çalışmasıyla açılan eserde, Kutlu’nun hayatını Safiye Önal kaleme almış. Metin, Kutlu albümünden fotoğraflarla desteklenmiş. Necip Tosun, usta yazarın eserlerini merkeze alarak hikâyeciliğini irdelerken Mustafa Özel de Kutlu’nun denemelerini iktisadi yönden incelemiş.

Benzer birçok metnin yer aldığı bu 736 sayfalık dev çalışmada Kutlu’nun şiir, resim, müzik, sinema gibi sanat dallarıyla olan ilişkisi Selçuk Küpçük’ün “Arabesk’ten Rap’e, Gazino’dan MP3'e Mustafa Kutlu’nun Türkiye’yi Müzik Üzerinden Çözümleme Biçimi” başlıklı yazısında olduğu gibi detaylıca irdelenmiş. Soruşturma bölümünde de İbrahim Demirci’nin Mustafa Kutlu akrostişli bir şiirine yer verilmiş.





FOTOĞRAFLARIN İZİNDE

Eserin sonuna hikâyeciye ait 17 siyah-beyaz fotoğraf ve bir de el yazısı örneği konulmuş. Yazı örneği

mart ayının altısında 79 yaşına girecek olan Kutlu’nun çok iyi bilinen bir metninden. Metnin girişi şöyle: Bir şey yap güzel olsun... Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin…





FİLİSTİN BİR SINAV KAĞIDI

2026’ya özel sayıyla merhaba diyen bir başka dergi de Kahramanmaraş’tan yurda seslenen Yitiksöz. Derginin yeni sayısı Filistin Özel Sayısı olarak okura sunuldu. Yayın yönetimini Duran Boz’un üstlendiği özel sayı, İsrail’in Filistin’de devam eden bir asırlık zulmünü, Siyonizm ve Gazze’deki bitmek bilmeyen katliamı, şiirler, denemeler, makaleler, söyleşiler, metinler, fotoğraf ve çizim çalışmalarıyla kayıt altına alıyor. Eser, Hasan Aycın’ın çizimiyle açılıyor ve çizimi aralarında Ömer Erdem, Hüseyin Akın, Ayşegül Sözen Dağ, Yunus Emre Altuntaş, Mehmet Narlı, İbrahim Nasrallah, Mahmud Derviş, Esma Tubi ve Nizar Kabbani’nin olduğu elliden fazla şairin Filistin üzerine kaleme aldığı şiirleri takip ediyor. Kadroya “Filistin bir sınav kâğıdı / Her mü’min kulun önünde” dizesiyle ön kapakta yer bulan Cahit Zarifoğlu’nu da eklemek lazım. Ömer Erdem’in Yıkılacak Duvar başlıklı şiiri şu dizeyle bitiyor: Sen artık yıkılacak bir duvarsın / İsrail…

EDEBİYAT KORKUSU

Başlıklarla bölünmeyen eserdeki çalışmalar yer yer çizim ve fotoğraflarla desteklenmiş ve Türkiye dışından şair ve yazarların katılımı da sağlanmış. Hazırlanışı aylar süren özel sayıda, Filistinli karikatürist Doktor Alaa Allagta, Gazzeli yazar Abdullah Tayeh ve Filistinli büyük şair İbrahim Nasrallah’la yapılmış söyleşiler var. 696 sayfalık Yitiksöz Filistin Özel Sayısı’na omuz veren 180 yazar, çizer, şair, sanatçı ve yönetmen Duran Boz, her türlü takdiri hak ediyor. Klasik bir sloganla bitireyim: Yaşasın tam bağımsız Filistin ve kahrolsun Siyonist İsrail!



