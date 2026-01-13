Yeni Şafak
Aliya İzetbegoviç’in mirası AKM Sahnesi’nde

17:5413/01/2026, Salı
Bosnalı Besteci Emir Mejremic’ten Aliya İzetbegoviç’in 100. Yaşına Özel Senfonik Şiir: “Özgürlüğe Kaçışım”
Bosnalı Besteci Emir Mejremic’ten Aliya İzetbegoviç’in 100. Yaşına Özel Senfonik Şiir: “Özgürlüğe Kaçışım”

Bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, entelektüel derinliği ve ahlaki duruşuyla modern çağın en önemli mütefekkirlerinden biri olan Aliya İzetbegoviç, doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle dünya çapında ses getirecek bir etkinlikle anılıyor. Bosna Hersekli ünlü besteci ve orkestra şefi Prof. Emir Mejremic tarafından bestelenen “Özgürlüğe Kaçışım” adlı senfonik şiir, İlim Yayma Vakfı organizasyonuyla Türkiye’deki sanatseverlerle buluşuyor.

Bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç’in “Özgürlüğe Kaçışım” adlı eserinden ve çok katmanlı yaşam öyküsünden ilham alan kompozisyon, 13 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Şef Emir Mejremic yönetiminde gerçekleşecek. Bu özel geceye; Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegoviç’in aile üyeleri, Bosna Hersek’ten gelen özel misafirler, akademisyenler ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

Zindan duvarlarını aşan bir direniş öyküsü

Klasik formun sınırlarını zorlayan bu senfonik şiir; dinleyiciyi adeta Aliya’nın iç dünyasına, mahkûmiyet yıllarına, ahlaki disiplinine ve insanlık onuru için verdiği mücadeleye dair derin bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyor. Emir Mejremic’in notaları, sadece bir lideri anmakla kalmıyor; onun zindan duvarlarını aşan hürriyet tutkusunu, AKM’nin sahnesinde yankılanan bir direniş çığlığına dönüştürüyor. Eser; keman, obua, flüt ve korno sololarıyla bezeli zengin enstrümantal yapısıyla, İzetbegoviç’in Doğu ve Batı arasında kurduğu özgün düşünce hattını müzikal bir dille yeniden yorumluyor. Özellikle keman sololarında kristalleşen duygu yoğunluğu, sansasyondan uzak bir yücelik arayışını temsil ediyor.

100 yıllık bir mirasın notalardaki yankısı

“Özgürlüğe Kaçışım”, yalnızca bir anma konseri değil; özgürlük kavramının notalara döküldüğü ve Aliya İzetbegoviç’in hatırasının bir “insan onuru akorduna” dönüştüğü sanatsal bir beyanname niteliği taşıyor. İlim Yayma Vakfı Aliya 100 Yaşında Etkinlikleri kapsamındaki bu özel performans, tarihin ve müziğin kesişme noktasında unutulmaz bir deneyim vaat eden, bu tarihi gece tüm sanatseverlerin katılımına açık ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



