Dünyanın Mushafları İstanbul'da

114 farklı Mushaf’tan oluşan “Altın Harfler: 114 Mushaf’ta Tek Kelâm” sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde açıldı. Küratörlüğünü Adem Mırat’ın yaptığı sergi, İslam tarihinin farklı dönemlerinde yazılmış Mushaflar üzerinden Kur’ân’ın yazı serüvenini, estetik dönüşümünü ve ayetler etrafında şekillenen kavramsal dünyayı ziyaretçiyle buluşturuyor. 17 Ocak’a kadar ziyarete açık olan sergiye bir de söyleşi programı eşlik edecek.

EN ESKİ MUSHAF 1698 TARİHLİ

Sergi, barındırdığı nadir ve orijinal eserlerle de dikkat çekiyor. Bunlar arasında 1698 yılında Hamburg’da basılmış, Latince “Al Corani” adlı Mushaf, Kur’ân’ın Batı dünyasındaki erken dönem baskı ve algı tarihine ışık tutarken; deri kaplı, el yazması yaklaşık 140 yıllık Çad Mushaf’ı, farklı coğrafyalarda Kur’ân yazım geleneğinin sürekliliğini gözler önüne seriyor. Sergide ayrıca, İslam tarihinin en kıymetli emanetlerinden biri olarak kabul edilen ve Hz. Osman’a atfedilen Mushaf-ı Şerif de yer alıyor. Bu eserler, sergiyi yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda tarihî bir tanıklık alanına dönüştürüyor.

114 SUREYE 114 KAVRAM

Mushafları biriktirmeye bir Mushaf’la başladığını söyleyen proje koordinatörü Abdullah Şentürk, “Kur'ân okurduk ama yazı detaylarıyla çok ilgilenmezdim. O Mushaf’ı aldıktan sonra araştırma yapmaya başladım. Bu işten anlayanlar olmazsa olmaz Mushafları mutlaka almam gerektiğini söylediler. Bunların içinde Karahisari, Şekerzade, Şeyh Hamdullah gibi isimler vardı. Hüseyin Kutlu Hoca’nın İstanbul Mushafı’nı görmem dönüm noktası oldu. Yavaş yavaş Mushaf toplamaya başladım. Önce 7 kıta 77 ülke Mushaf çalışması yapmayı düşündüm. Avusturalya ve Amerika’da biraz zorlanınca 5 kıta ve 55 ülkeye çevirdim. Sonra da 114’e tamamlamaya karar verdim. Ve bu sergi ortaya çıktı” dedi.

Serginin 114 Mushaf, sure ve kavram çalışması olduğunu belirten Şentürk, “Her surenin danışman grubumuza göre en önemli kavramını ikişer üçer satır şeklinde insanların anlayacağı dille basit bir anlatımla açıkladık. Her Mushaf’ta bir kavram ve o kavramın açıklaması yer alıyor. Daha sonra Sultanahmet Meydanı’nda sabit bir müze açmayı planlıyoruz. Orada 33 kavramı ele alacağız” diyerek serginin içeriğinden bahsetti.

Kelam aynı formlar değişiyor

Sergide yer alan 114 Mushâf'ın, her biri yazıldığı dönemin estetik anlayışını yansıtırken, değişmeyen bir hakikati de hatırlatıyor: Kelâm aynı, onu taşıyan formlar zamanla değişir. “Altın Harfler” sergisi değişmeyen kelamdaki kavramlara da ışık tutarak, Taksim Camii KSM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilecek söyleşi ve sahne etkinlikleriyle de zenginleşiyor. Sergide yer alan kavramları hazırlayan hocalardan Nurettin Yıldız, Firuzan Çetin, Dilara Tekin ve Mehmet Akif Can’ın söyleşileri ve cumartesi akşamı özel bir tiyatro gösterisi, bu kapsamda izleyiciyle buluşacak.







