Evgeny Grinko 10 Mart'ta Türkiye konserlerine yeniden başlıyor

Doğadan, kedilerden, çocukluk anılarından ve eski masallardan ilhamla besteler yapan Grinko, mart ayında İstanbul'dan Çorlu'ya, Kayseri'den Sivas'a farklı şehirlerde müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, 10 Mart'ta Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde, 11 Mart'ta İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 13 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 15 Mart'ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 16 Mart'ta ise Sivas'ta 4 Eylül Kültür Merkezi'nde sahne alacak.