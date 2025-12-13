Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Filistinli şarkıcı Saint Levant İstanbul'da konser verdi: 'Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın'

Filistinli şarkıcı Saint Levant İstanbul'da konser verdi: 'Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın'

08:3413/12/2025, samedi
AA
Sonraki haber
Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de "Özgür Filistin" sloganları attı.
Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de "Özgür Filistin" sloganları attı.

Rap müzisyeni ve Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Levant, Volkswagen Arena'da verdiği konserde "Özgür Filistin" çağrısı yaptı.

"Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Deira" parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendiren genç sanatçı, "İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor." dedi. Gazze'de yaşanın insanlık dramının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirten Levant, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çekti.


Levant, sahnede şunları kaydetti:


"7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hala işgal altında. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Özgürlük mümkün, ileride inşallah çocuklarımız İstanbul'dan Kudüs'e, Ramallah'a, Gazze'ye uçakla gidebilecek. Filistinlerin dünyanın en cesur insanları olduğunu unutmamalıyız."


Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de "Özgür Filistin" sloganları attı.


Saint Levant, çalışmalarıyla Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyuruyor

Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan Levant, Kudüs'te doğdu. Çocukluk yıllarını Gazze'de geçiren sanatçı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı. Levant, lise yıllarından itibaren Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyurmak adına Fransızca ve İngilizce projelerde yer aldı.


İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayımlayan Levant, ardından ilk albümü "From Gaza, with Love"ı piyasaya sürdü.

Levant'ın dünyanın önemli müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansında Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

#Filistin
#gazze
#israil
#Saint Levant
#soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi duyurusu yaptı: 13 Aralık Bursa'da bugün su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların listesi açıklandı