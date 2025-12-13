Filistinli şarkıcı Saint Levant İstanbul'da konser verdi: 'Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın'

"Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Deira" parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendiren genç sanatçı, "İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor." dedi. Gazze'de yaşanın insanlık dramının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirten Levant, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

"7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hala işgal altında. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Özgürlük mümkün, ileride inşallah çocuklarımız İstanbul'dan Kudüs'e, Ramallah'a, Gazze'ye uçakla gidebilecek. Filistinlerin dünyanın en cesur insanları olduğunu unutmamalıyız."