ENKA Sanat’tan bir konser bir tiyatro

İtalyan kemancı Davide Alogna ile piyanist Cana Gürmen, 2 Aralık’ta konser verecek. Türkiye ve İtalya’da verdikleri konserlerle müzikseverlerin beğenisini kazanan ikili, zengin repertuvarlarından özel bir seçkiyi yorumlayacak. Oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrolü paylaştığı “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyunu ise 4 Aralık’ta sahnelenecek. Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği yapım, tiyatroseverleri şiirle dokunan bir aşk hikayesinin içine çekecek. Oyunda, yıllar sonra karşılaşacak iki eski sevgili yüzleşerek “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arayacak.