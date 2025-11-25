Yeni Şafak
ENKA Sanat'tan bir konser bir tiyatro

ENKA Sanat’tan bir konser bir tiyatro

04:0025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
"Aşk Biter mi?" tiyatro oyunu, ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluşacak.
“Aşk Biter mi?” tiyatro oyunu, ENKA Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Aralık ayının ilk haftasında “Müziğin Klasik Dokunuşları” konseri ile “Aşk Biter mi?” tiyatro oyunu, ENKA Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşacak.

İtalyan kemancı Davide Alogna ile piyanist Cana Gürmen, 2 Aralık’ta konser verecek. Türkiye ve İtalya’da verdikleri konserlerle müzikseverlerin beğenisini kazanan ikili, zengin repertuvarlarından özel bir seçkiyi yorumlayacak. Oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrolü paylaştığı “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyunu ise 4 Aralık’ta sahnelenecek. Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği yapım, tiyatroseverleri şiirle dokunan bir aşk hikayesinin içine çekecek. Oyunda, yıllar sonra karşılaşacak iki eski sevgili yüzleşerek “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arayacak.



