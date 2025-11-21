Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs dünyaya tanıtılacak





Mevlevîlik kültürünün âdâbı, erkânı, mûsikîsi, edebî külliyatı ve “Semâ” geleneğinin benzersiz bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, bu mirasın korunmasının Bakanlığın temel sorumlulukları arasında olduğunu belirtti.





Bu doğrultuda Mevlevî Semâ Törenleri’nin dünya ölçeğinde tanınması ve kültürün evrensel düzeyde bilinmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, Mevlevî Semâ Mukabelesi’nin 2008 yılında UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsilî Listesi”ne Türkiye adına kaydettirildiğini hatırlattı.



























