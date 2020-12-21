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Hayat Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı Hz Muhammede hakaret eden Ferdi Kale gözaltına alındı
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Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı: Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale gözaltına alındı

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı: Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale gözaltına alındı

Mersin'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medya paylaşımlarıyla Hz. Muhammed'e küfür eden Ferdi Kale.
Sosyal medya paylaşımlarıyla Hz. Muhammed'e küfür eden Ferdi Kale.

Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti. Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı.

Ferdi Kale, ifadesi için savcılığa götürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

Ferdi Kale, basın açıklaması sonrası gözaltına alındı.

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