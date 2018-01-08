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SİNEMA

İbn-i Heysem Sinema Okulu başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği 'İbn-i Heysem Sinema Okulu' başlıyor. 'İbn-i Heysem Sinema Okulu'na 15-25 yaş arasındaki gençler, sinema okulunun internet sitesinden, 10 Ocak'a kadar başvurabilecek.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Agah Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenecek olan "İbn-i Heysem Sinema Okulu" başlıyor.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, kültür ve sanat alanındaki bu projeye verdikleri desteğin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Sinema alanında atılan adımların hiçbir zaman geç olmadığını dile getiren Terzi, "Bir işin neresinden başlarsak ve ne kadar yol alırsak o bizim için kârdır." diye konuştu.

Terzi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Türkiye'de proje desteklerinin yüzde 90'ı eğitime veriliyor. Bakanlık olarak, rutinin dışında kültür ve sanat, teknoloji gibi diğer alanlarda da 'neler yapabiliriz' diye özellikle 2018'de yeni bir açılıma gitmek istiyoruz. İnşallah bu sene projeleri desteklemek için bütçeyi biraz daha arttıracağız. Daha özel, spesifik ve proje odaklı yardımlarda bulunacağız."

Sivil toplum kuruluşlarının (STK), sinema, kültür ve sanat işlerine daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Terzi, "STK'lar, gönüllü olarak güzel işlere destek verirlerse, bizler de onlara can suyu olarak destek olmaya gayret edeceğiz. İstiyoruz ki bütün bu çalışmalar bir örnek oluştursun ve diğer STK'lar, kültür-sanat alanında farkındalık oluşturup, kendi kitlelerini bu alana yönledirsinler." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi, sinemanın profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyoruz"

Agah Uluslararası Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuyulu ise "İbn-i Heysem Sinema Okulu"nun tanıtım filminden sonra, okulun 15-25 yaş arası gençlerle, 7 ay boyunca devam edeceğini belirtti.

Sinema alanında güzel çalışmalar yapılacağına dikkati çeken Kuyulu, "Gençlerimizle beraber başlayacağımız, sinema yolculuğumuz güzel bir şekilde devam edecek. Bu projede gençlerimizi, mesleki gelişim seminerleri adı altında sinemanın profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kuyulu, dizi ve film setlerine ziyaretlerin gerçekleştirileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimize bu ziyaretlerde, işleri yerinde ve nasıl yapıldığını gösterebilmeyi ümit ediyoruz. Ayrıca 10 adet kısa film yapımıyla bu arkadaşlarımızdan, aldıkları teorik eğitimlerin, pratiğe dönüşmesi için güzel uygulamalar yapacaklarına inanıyoruz. Kısa filmleri ise daha büyük bir organizasyonla düzenleyeceğimiz ödül töreni ve geniş katılımın gerçekleşeceği bir gala ile taçlandırmak istiyoruz."

Sinema Okulu'nun hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve bakanlık yetkililerine teşekkür eden Kuyulu, arkadaşlarının gece-gündüz çalıştığını belirterek, projenin en iyi şekilde yürütüleceğini aktardı.

"İbn-i Heysem Sinema Okulu"

Gençler, proje sürecinin 7 ay süreceği eğitimlerde "Film yapımı ve yönetmenlik", "Görüntü teknolojileri ve yönetmenliği", "Senaryo yazarlığı", "Sanat tasarımı ve yönetmenliği", "Kamera önü oyunculuk", "Ses-müzik tasarım" ve "Kurgu-görsel efekt-renklendirme" alanlarında ders alacak.

Proje, ilk 3 hafta temel ve 18 hafta alan eğitiminin ardından, 3 hafta kısa film projeleri ön hazırlık ve 4 hafta da kısa film çekimleri gerçekleşecek. Eğitimler ve kısa filmlerin tamamlanmasından sonra proje, gala ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Etkinliklerle gençlere verilen eğitimler renklendirilecek. Etkinlikler bölümünde ise dizi-film setlerine ziyaretler, mesleki gelişim ve film okuma seminerleri, sinema, tiyatro gibi sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Projenin sonunda 10 kısa film çekilecek ve eğitim alan gençler yeteneğine göre film çekimleri sürecinde görevlendirilecek.

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