Hayat İHH geçen yıl 22 ülkede bin 311 su kuyusu açtı 525 bin kişi temiz suya kavuştu
AKTÜEL

İHH geçen yıl 22 ülkede bin 311 su kuyusu açtı: 525 bin kişi temiz suya kavuştu

İHH geçen yıl 22 ülkede bin 311 su kuyusu açtı: 525 bin kişi temiz suya kavuştu

İHH tarafından 2020 yılında bin 311 su kuyusu açııldı. 22 ülkede bin Afrika ve Asya ülkelerinde açılan su kuyularıyla 525 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı.

Haber Merkezi AA
İHH'nın açtığı su kuyusu yüz binlerce insanın ihtiyacını giderdi.
İHH'nın açtığı su kuyusu yüz binlerce insanın ihtiyacını giderdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılı içerisinde 22 ülkede 1311 su kuyusunu hizmete açtı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor; kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyada kitlesel hastalıklar giderek artıyor.

İHH ise dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.

İHH’dan “Gardaşlık Zamanı” konvoyu
HAYAT
İHH’dan “Gardaşlık Zamanı” konvoyu

525 KİŞİ TEMİZ SUYA ULAŞTI

2020 yılı içerisinde de su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, Afrika ve Asya ülkelerinde su kuyuları açarak yüz binlerce insana umut oldu.

  • Vakıf, 2020 yılında Çad, Gana, Mali, Gine, Sierra Leone, Nijer, Kamerun, Somali, Togo, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Uganda, Sudan, Zimbabve, Nijerya, Benin, Liberya, Afganistan, Nepal, Bangladeş ve Tayland'da su kuyusu açtı. İHH, 22 ülkede bin 311 su kuyusunu mağdurların hizmetine sunarak 525 bin kişinin günlük temiz su ihtiyacını karşıladı.

İHH'dan Sudan'da sel mağdurlarına destek
DÜNYA
İHH'dan Sudan'da sel mağdurlarına destek

İHH'NIN 41 ÜLKEDE AÇTIĞI SU KUYUSU SAYISI 9 BİN 808'E ULAŞTI

Yıl içerisinde açılan su kuyuları ile İHH'nın 2000 yılından bu yana 41 ülkede açtığı su kuyusu sayısı 9 bin 880'e ulaşırken kuyulardan günlük istifade eden kişi sayısı da 3 milyon 952 bin oldu.

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor.

Hayırseverler, su kuyularına destek olmak için operatörlerden KUYU yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor. Bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesaplarına ya da online bağış yaparak mağdurlara umut olabiliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı,
OYNAT 00:59
İHH İnsani Yardım Vakfı, "Azerbaycan halkına destek konvoyu" düzenledi
İnsani Yardım Vakfı (İHH), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını protesto etmek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy oluşturdu. Onlarca aracın katıldığı konvoy İHH Vakfı'nın Fatih'te bulunan merkezinden hareket etti.


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