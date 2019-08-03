Küfür yok aile var

Cüneyt İnay’ın yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Ertuğrul Fındık ve Mahmut Kayımtu üstleniyor. Bir oto yıkama açarak hayatlarına sürdürmeye çalışan Cevahir ve Ulvi’nin hayatını anlatan filmde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ gibi ünlü isimler rol alıyor.

Cüneyt İnay

DİZİ DİNAMİKLERİNE YAKIN

Emre Altuğ ve Rojda Demirer

Geniş Aile Komşu Kızı’nın özel gösterimi film ekibinin katılımıyla önceki gün Özdilek Park AVM’de yapıldı. Film sonrası soruları yanıtlayan yönetmen Cüneyt İnay, “Dizi dinamiklerine en yakın film. Diğer filmlere göre, biraz daha hareketli, daha aksiyon içeren bir film. Filmin aileyle beraber gönül rahatlığıyla izlenebilir” dedi.

ÖZÜMÜZE DÖNÜŞ

Filmin konusu ve işleyişiyle birlikte dikkat çeken noktalarından birisi ise küfürsüz komedinin örneği olması. Son yıllarda aile ve komedi filmlerinde sık sık karşımıza çıkan ve tartışma konusu olan argo ifadelere filmde rastlanmıyor. “Ulvi” karakterini canlandıran Bülent Çolak filmin bir aile olduğuna dikkat çekti. Çolak, “İzleyiciyi bekleyen şey aksiyon, eğlence, mavra. Tam bir aile komedisi. Bildikleri gibi yani. Filmin en güzel tarafı bence mahalle dokusunda geçiyor olması. Yani özüne, fabrika ayarlarına geri döndü. Şimdi mesela evin oğlu odasında, evin hanımı başka bir yerde televizyon ekranına kilitleniyor. Herkesi, farklı nesilden insanları salonda kanepeye kilitleyen son diziydi ‹Geniş Aile›. O yüzden çok önemli. Memlekette o tarz bir işe ihtiyaç vardı. ‹Geniş Aile› de film olarak bu ihtiyacı karşılayacaktır” diye konuştu.

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Seyircinin özlediği tatta

Filmde “Cevahir” karakterini canlandıran başrol oyuncularından Ufuk Özkan ise gösterim sonrasında yaptığı açıklamada, “Geniş Aile Komşu Kızı” için birçok filmi reddettiğini dile getirdi.Özkan, bu filmin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, “Her birinde olduğu gibi içinde komedinin, kahkahanın, aşkın olduğu, ‘Geniş Aile’ seyircisinin özlediği tatta bir iş çıktı” şeklinde konuştu.