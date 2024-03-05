|
Hayat

Milli içecek ayran 4 kıtada ağızları tatlandırdı

Türkiye'nin milli içeceği ayran, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada sofraların lezzeti olurken geçen yıl 25 ülkeye yapılan ihracattan yaklaşık 2,5 milyon dolar gelir sağlandı.

13:03 - 5/03/2024 الثلاثاء
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ayran ihracatı ve elde edilen gelir son yıllarda artış gösterdi. 2023'te bu ürünün dış satımı yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 438 tonu buldu. Bir önceki yıl 3 bin 202 ton ayran ihraç edilmişti.


Söz konusu dönemde ayran ihracatından elde edilen gelir de yüzde 29,4 artışla 1 milyon 925 bin 562 dolardan 2 milyon 493 bin 119 dolara çıktı.


Son 5 yılda ayran ihracatından sağlanan gelir ise 7 milyon 695 bin 940 doları buldu. 2021'de ilk kez 1 milyon doların aşıldığı ayran ihracatında geçen yıl da 2 milyon dolar barajı geçilmiş oldu.


İlk sırada Gürcistan var


Son 5 yılda ayran ihracatı yapılan ülke sayısı da katlandı. 2019 yılında 12 ülkeye ihracat yapılırken geçen yıl ayran satışı yapılan ülke sayısı 25'e ulaştı. Yıl boyunca Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada 25 ülkeye ürün gönderildi.


Gürcistan, ayran ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği ülke olarak öne çıktı. Bu ülkeye geçen yıl boyunca 1720 ton ayran gönderildi. İhracattan elde edilen gelir ise 1 milyon 103 bin dolar oldu.


Gürcistan'ı 485 bin dolarlık ihracatla Kuveyt takip etti. Libya ise 236 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin geçen yıl ayran sattığı ülkeler, ihracat miktar ve tutarları şöyle:

Ülkeler


Ayran İhracatı (Kilogram)
Ayran İhracatı (Dolar)
Gürcistan
1.719.751
1.102.639
Kuveyt
527.991
485.377
Libya
124
#Ayran
#İhracat
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
1 ساعة قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emeklinin maaş zammı için kritik veri geldi