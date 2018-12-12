​Müslüm filminden dudak uçuklatan gişe

Müslüm filmi, yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlendi. Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında altıncı sıraya yükselen film, 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı geçti.

Sosyal medya kullancılarının özellikle Twitter ve Instagram'da övgü dolu sözlerle bahsettiği filme yüz binlerce insan koştu.

Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Müslüm filmi hasılatıyla da dudak uçuklattı.

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