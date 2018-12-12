Hayat Müslüm filminden dudak uçuklatan gişe
SİNEMA

​Müslüm filminden dudak uçuklatan gişe

Müslüm filminden dudak uçuklatan gişe

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan, Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı 'Müslüm' filminden yeni rekor geldi. Dizi yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek yapımcısına bugüne kadar 77.6 milyon lira kazandırdı.

Yeni Şafak
Filmde Müslüm Gürses'in son halinin Timuçin Esen canlandırdı.
Filmde Müslüm Gürses'in son halinin Timuçin Esen canlandırdı.

Müslüm filmi, yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlendi. Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında altıncı sıraya yükselen film, 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı geçti.

Sosyal medya kullancılarının özellikle Twitter ve Instagram'da övgü dolu sözlerle bahsettiği filme yüz binlerce insan koştu.

Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Müslüm filmi hasılatıyla da dudak uçuklattı.

Müslüm, yapımcısına bugüne kadar 77.6 milyon lira kazandırdı

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Küçük Müslüm filmden elde ettiği geliri açıkladı
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Müslüm filminin kamera arkası görüntüleri
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Müslüm filminin kamera arkası görüntüleri

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