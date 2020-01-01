Hayat "Naim Cep Herkülü" Avrupa yolcusu
SİNEMA

"Naim: Cep Herkülü" Avrupa yolcusu

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmi, 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek.

Haber Merkezi AA
Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdı
Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdı

Türk spor tarihine damga vuran ve iki yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının bir bölümünü aktaran film, İngiltere, Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya ve Almanya'da sinemaseverlerle buluşacak.

Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı yapımda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış rol aldı.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar adına Mustafa Uslu üstlendi.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetmişti.

Film 2 Ocak 2020'de İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fransa'nın başkenti Paris ile Bourgoin-Jallieu, Bretigny-sur-Orge, Fenouillet, Lomme, Lyon, Metz, Mulhouse, Nancy, Nimes, Paris, Rouen ve Thionville'de yayımlanacak.

Yapım ayrıca Avusturya'da Viyana, Bregenz ve Lustenau'da Hollanda'da Amsterdam, Den Haag, Deventer, Rotterdam, Schiedam, Tilburg ve Vlaardingen'de, Belçika'da Brüksel ve Anvers'te, Danimarka'da Rodovre'de, Almanya'da Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Kehl, Köln, Krefeld, Mannheim, Memmingen, München, Neckarsulm, Neufahrn b. Freising, Nürnberg, Offenbach, Sindelfingen, Stuttgart, Wetzlar, Wuppertal'da da izlenebilecek.

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