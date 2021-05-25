Hayat Necip Fazıl Kısakürekin oğulları Mehmed ve Osman Kısakürek babalarını anlattı
AKTÜEL

Necip Fazıl Kısakürek'in oğulları Mehmed ve Osman Kısakürek babalarını anlattı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kısakürek, Necip Fazıl'ın gündelik yaşamından kesitler anlattığı konuşmasında, "Sabahleyin erkenden Büyük Doğu'ya gidiyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Sonra eskiden tipo derlerdi. Matbaada babam masaya 10 maddelik bir not koymuş. Dizgiler alınacak, tashihler yapılacak, tek yanlış kalmayacak kadar defalarca okunacak vesaire vesaire. En sonda bütün bu işler bittikten sonra oturulup yeni iş düşünülecek. Boş kalmak diye bir şey yok. Boş vaktiniz yok, iş düşüneceksiniz. Belki şimdi gençler bundan bir şey anlamaz ama işte hak hakikat burada." dedi.

Haber Merkezi AA
Necip Fazıl Kısakürekin oğulları Mehmed ve Osman Kısakürek babalarını anlattı
Hayat

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in oğulları Mehmed ve Osman Kısakürek, babalarının fikri hayatını, yaşam mücadelesini ve babalarıyla yaşadıkları anıları anlattı. Mehmed Kısakürek, babasının eserlerinin ve bütün emanetlerinin muhafızlığını azim ve aşkla sürdürdüklerini belirterek, "Onu tasarrufumuz altında tutmaya çalıştığımızı düşünenlerin aksine, onsuz fakat her an onun tasarrufu altında yaşadığımıza inandığımız çileli 38 yılın sonunda, çektiğimiz ve çekeceğimiz her türlü sıkıntıya razıyız. Bununla da ayrıca onur duyuyoruz. Allah ne kadar ömür verirse o kadar devam edeceğiz. Yani Üstadın asliyetini ve keyfiyet bütününü yarınki nesillere olduğu gibi intikal davasındayız." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl'ın diriliş ve medeniyet tasavvurunun ana dayanağının İslam olduğuna dikkati çeken Mehmed Kısakürek, Büyük Doğu Dergisi'nin ruhçu bir anlayış içinde milliyetçi ve mukaddesatçı bir yayın politikasına sahip olduğunu dile getirdi.

Kısakürek, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Dergisi'ndeki yazıları nedeniyle defalarca yargılandığını ve hapse atıldığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Büyük Doğu Dergisi'yle Necip Fazıl, Tanzimat'la birlikte Türk sanatkar ve entelektüelinin şuuruna hakim olan Batı hayranlığını ve taklitçiliğini reddeder. O güne kadar gelen bütün kıymetleri revizyondan geçirir ve temizleyici eleştiriyi inşa eder. Necip Fazıl, ideolojik bir dünya görüşüne bağlı olarak pozitivist-materyalist anlayış karşısında gerçek muhalefet cephesini Büyük Doğu çatısı altında kurmuştur. Burada, Anadoluculuk şuurunun en diri, sahih ve köklü şahsiyet tavrını merkezileştirmiştir."

Necip Fazıl Kısakürek ve oğlu
Necip Fazıl Kısakürek ve oğlu

Fikirlerini çilesiyle yoğuran sanatkar: Necip Fazıl Kısakürek
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Fikirlerini çilesiyle yoğuran sanatkar: Necip Fazıl Kısakürek

"En sonda bütün bu işler bittikten sonra oturulup yeni iş düşünülecek"

Necip Fazıl Kısakürek'in diğer oğlu Osman Kısakürek ise müzede sergilenen Necip Fazıl'a ait el yazısı bir notu göstererek, bir hatırasını şu sözlerle anlattı:

  • "Her anımız hatıradır. Fakat enteresan bir şey anlatayım size. Sabahleyin erkenden Büyük Doğu'ya gidiyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Sonra eskiden tipo derlerdi. Matbaada babam masaya 10 maddelik bir not koymuş. Dizgiler alınacak, tashihler yapılacak, tek yanlış kalmayacak kadar defalarca okunacak vesaire vesaire. En sonda bütün bu işler bittikten sonra oturulup yeni iş düşünülecek. Boş kalmak diye bir şey yok. Boş vaktiniz yok, iş düşüneceksiniz. Belki şimdi gençler bundan bir şey anlamaz ama işte hak hakikat burada."

Osman Kısakürek, babasının disiplinli çalışmaya çok önem verdiğine, kendilerini de öyle yetiştirdiğine vurgu yaparak, "Saat 9'da orada olacaksın, 9'u 1 geçe değil. İsmi lazım değil bir gün saat 5.00'te randevusu vardı. 5.00'e çeyrek kala geldi. Kapıyı ben açtım, oturttum salona, babama haber verdim. Odasında çalışıyordu, 'Tamam' dedi. Gelen kişiye 'Saat kaç?' diye sordu ve devam etti, 'Sen yarın öbür gün başbakan olacak bir insansın. Bir başbakan randevusuna ne 5 dakika evvel ne de 5 dakika geç gelir.' İşte bu kadar disiplinliydi." şeklinde konuştu.

Henüz 24 yaşındayken "Kaldırımlar" adlı şiir kitabını yayımlayan Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te vefat edene kadar, aralarında "Çile", "Canım İstanbul", "Tohum" ve "Bir Adam Yaratmak" adlı eserlerinin de bulunduğu çok sayıda kitap, yazı ve makale kaleme aldı.

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