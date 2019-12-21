Hayat Okul çevrelerine gıda düzenlemesi
GENEL SAĞLIK

Okul çevrelerine gıda düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni başlatılacak uygulamayla yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu ürünlerin okullara 100 metreden az mesafede satılamayacağını açıkladı. Koca, “Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Ankara’da bir okulda şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, bu durumun, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğduğunu ifade etti.

Fahrettin Koca

KIRMIZI LİSTEYLE BELİRLENDİ

Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek standartlarını tespit çalışmalarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, “Okul Sağlığı Bilim Kurulu” tarafından yürütüldüğünü anlatan Koca, bu çerçevede, 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kantin genelgesi yayımlandığını hatırlattı. Genelgeyle uygun olmayan gıdaların kırmızı listeyle belirlenerek, kantinlerde satışının yasaklandığını belirten Koca, bunlar arasında tüm çikolata türleri, cipsler ve asitli içeceklerin olduğunu bildirdi.

UYGUN GIDALAR ÖNERİLECEK

Bakan Koca, okul beslenmesi konusunda Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarıyla önemli çalışmalar yaptıklarını, üç bakanlık arasında imzalanan “Okul Gıdası Logosu” protokolünün de bu çalışmalardan biri olduğunu söyledi. Koca, “Cips, tuzlu ve şekerli gıdalar zaten yasak. Bununla ilgili denetimleri Milli Eğitim Bakanlığı kendi içinde bir komisyonla yapıyor. Sağlık Bakanlığı olarak biz daha çok uygunluk noktasında devredeyiz. Önümüzdeki dönemde yine Okul Gıdası Logosu ile uygun gıdaları daha çok öneren bir yaklaşımımız olacak” diye konuştu.

FAYDALI ÜRÜNLERE TEŞVİK

  • Koca, Çocuk Obezite Eylem Planı’nın da yayımlandığını belirterek, “Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var. Yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu olan zararlı ürünler olmayacak. Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız” dedi. Koca, “83 ilk yardım eğitimi merkezinde son iki yılda 46 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verildi” dedi.

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