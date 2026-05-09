Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Hantavirüs tespit edilen gemideki üç kişi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Hantavirüs tespit edilen gemideki üç kişi Türkiye'ye getiriliyor

23:049/05/2026, Cumartesi
G: 9/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Gemideki üç Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilecek.
Gemideki üç Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilecek.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, gemide bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu uluslararası bir seyahat gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir"
denildi.



#Sağlık Bakanlığı
#Hantavirüs
#Karantina
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için tek tek tarih verdi