HayatSingapurda Filistin filmine yasak
SİNEMA

Singapur'da Filistin filmine yasak

Singapur Bilgi İletişim Medya Geliştirme İdaresi (IMDA), Filistin-İsrail arasındaki çatışmayı anlatan belgesel filmin gösterime girmesini yasakladı. Amerikalı Jesse Roberts'ın yönettiği filmde, İsrail işgali altındali Filistinlilerin yaşamından bahsediliyor.

Haber MerkeziAA
Filmde Filistinliler'in verdiği mücadeleler ve hayatları anlatılıyor.
Filmde Filistinliler'in verdiği mücadeleler ve hayatları anlatılıyor.

Singapur Bilgi İletişim Medya Geliştirme İdaresi'nden (IMDA) yapılan açıklamada, Singapur'da yarın başlayacak film festivalinde gösterilmesi beklenen ve Filistinli iki genç kızın gözünden Filistin-İsrail çatışmasını anlatan "Direnişin Işıltısı" isimli belgesel filmin yasaklandığı bildirildi.

Filistinli kızların gözünden anlatılan Filistin-İsrail çatışmasının objektif olamayacağı savunulan açıklamada, filmin halka açık yerlerde gösterime girmesi ve çoğaltılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Filmde, çatışma ortamında taklit edilmeye müsait rollerinin bulunduğu ve bu nedenle direnişçileri teşvik edeceği öne sürüldü. Amerikalı Jesse Roberts'ın yönettiği filmde, İsrail işgali altındaki Filistinlilerin yaşamı anlatılıyor.

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