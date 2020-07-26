Sofralar sohbetle zenginleşir

Yemek kültürü değişen hayat şartlarıyla birlikte dönüşüm içinde. Neşeli kalabalık sofralar yerini ayaküstü yenen yemeklere bırakmıştı. Bugün ise evden sipariş revaçta. Geleneksel tadı yaşatmak için BeinGurme ekranlarında yayın hayatına başlayan “Bunu Yemekte Konuşalım” programı, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın sunumuyla her hafta özel konuklar ağırlıyor. Akademisyen ve yazarlık geçmişine gastronomi ilgisini de ekleyen Arıboğan; Faruk Süren, Ayşe Böhürler, Selahattin Yusuf, Füsun Kuran, Nevzat Tarhan, Sinan Canan gibi birçok isimle sofra adabından yapay zekaya, spordan kültür sanata, akademiden medyaya farklı konularda keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Yeni Şafak Pazar olarak Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’dan sofra anılarını, İstanbul’u ve karantina dönemindeki mutfak hikâyelerini dinledik.

Akademi, politika, medya, tarih derken mutfak sizin için güvenli bir liman mı? Yemek yapmak sizin için ne ifade ediyor?

Sanırım yoğun çalışan herkesin zaman zaman rutin ortamından uzaklaşarak zihnini farklı şeylerle meşgul etme ihtiyacı oluyordur. Ben de mutfağı bir tür meditasyon alanı olarak görenlerdenim. Orada kafamın içindeki tüm karmaşık sorunlardan uzaklaşıp yaptığım yemeğe konsantre oluyorum ve yeni şeyler deneyerek kendime sürprizler hazırlıyorum. Soğanın karamelize olup olmadığı meselesi, o an için Akdeniz’deki ya da Libya’daki güç mücadelesinin önüne geçiyor ve zihnim toksik etkilerden arınıyor. Yeni bir şeyler denerken hem heyecan duyuyorum hem de sanatsal bir keyif alıyorum. Bana ait, bana özgü bir şeyler üretiyorum ve bu beni mutlu ediyor.

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TÜKETİM ÇAĞI HER ŞEYİ ETKİLEDİ

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan

Çağımızın yaşam tarzlarına bakıldığında yemek kültürüne verilen önem nerede duruyor?

Çağımız her şeyin fast yani hızlı tüketildiği bir ortamı dayatıyor. Hiçbir şeyin keyfini yeterince süremiyoruz. Dinlediğimiz müzikleri, sevdiğimiz sanatçıları, oynadığımız oyunları, savunduğumuz idealleri kısa sürede tüketip sıkılıyoruz. Aşklarımızı bile bir tüketim çılgınlığı içinde kısa sürede eskitip yenilerine geçme arzusundayız. O yüzden tüm romantizmini yitirmiş bir devrin aşk değil, ilişki çocuklarıyız. Bana göre sofra kültürümüzle, aşka bakış açımız arasında da bir korelasyon var. Sadece doymak için oturulan bir yemek masası ile fiziksel doyum odaklı bir ilişki arasında çok yoğun bir benzerlik var. Yemek masası sofraya döndüğünde tabaktaki menü sadece ayrıntıdan ibarettir. Sofra muhabbet demektir; hikâye, paylaşım, geleceğe dair hayaller kurmak demektir. İlişkiyi temel alan evlerde yemek masası hazırlanır; oysa aşka, sevgiye dayalı yuvalarda sofra kurulur.

Programınızda eski usül sohbetle taçlanan yemekleri görüyoruz. Muhabbet ile ziyafet arasında nasıl bir bağ var sizce?

Programın konsepti zaten yemek değil, sohbet. Kendi alanında isim yapmış konuklarımızla sohbet ediyor, bir yandan da benim tariflerimle pişirilen yemekleri tadıyoruz. BeinGurme kanalında olduğu için programı “sofra muhabbeti” formatında şekillendirmeye çalıştık. Ben bir akademisyen olduğum için doğal olarak sohbet konuları akademik konuların güncel sohbet tarzında konuşulması biçiminde akıyor. Bir yandan da güzel görüntüler eşliğinde İstanbul şiirleri okuyor; yaşadığımız şehrin güzelliklerini yeniden fark etme imkânı sağlamaya çalışıyoruz.

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Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan

İSTANBUL MUTFAĞINA DENİZ ÜRÜNÜ GEREKLİ

Programınızda İstanbul dekor olarak kullanılıyor. Dünyanın farklı mutfaklarını görmüş biri olarak İstanbul’un, uluslararası yemek kültüründeki yeri hakkında ne söylemek istersiniz?

İstanbul diğer metropol şehirler gibi çok farklı mutfakları bir arada barındıran bir çeşitliliğe sahip. Londra da böyledir, Paris de. Oralarda sadece yöresel yemek yemezsiniz ama tüm yörelerin en leziz mutfaklarını temsil eden yerler vardır kenarda köşede de olsa. İstanbul bana göre dünyanın en güzel şehri; çok da güzel restoranlar var ama deniz ürününde Ege’nin çeşitliliğine sahip değil. Her balık restoranında aynı mezeler var. Bir süre sonra sıkıcı oluyor. Oysa örneğin Cunda’ya gittiğinizde, İzmir’in çevresinde balık yemeye kalktığınızda müthiş tatlar keşfediyorsunuz. İstanbul restoranları genelde mekânı satıyorlar, yemekleri değil.

Dünya mutfağında sizi en şaşırtan tatlar hangileri?

Benim Dünya mutfağında da en sevdiğim lezzetler yine deniz ürünleridir. Japon ve Çin mutfağını çok severim. Ayrıca Fransız ve İtalyan mutfağından da vazgeçmem. İçinde trüf ve parmesan peyniri olan her şeye bayılırım. Yine de bir Gaziantepli olarak kendi memleketimin yemekleriyle boy ölçüşebilecek bir lezzet tanımadığımı söyleyeyim. Konu et ve kebap ise bana göre Gaziantep, Hatay, Urfa ve Mardin mutfağı eşsiz.

Karantinada tarifler uydurdum

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Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan

Pandemide herkes ekmeğini, yoğurdunu kendisi yaptı. Kimileriyse alışveriş için bile evden pek çıkmadı ve eldeki malzemelerle yemekler yaptı. Sizin karantina süreciniz nasıl geçti? Dar zamanlar için kenarda tuttuğunuz özgün tarifleriniz var mı?

Karantina sürecinde sokağa çıkma yasakları dışında her gün üniversiteme gittim ve çok verimli bir çalışma dönemi geçirdim. Bol bol yayın yaptım. Ama diğer yandan evde eşim ve çocuklarım olduğu için en büyük eğlencemiz akşama pişirilecek yemeğin ne olacağıydı. Yepyeni tarifler uydurdum. Onların adını “uydurbuydur” koyuyoruz. Çoğu zaman içine ne koyduğumu unuttuğum için aynısını yakalayamıyorum maalesef. Bu arada Ramazan’da yaptığım pide tarifim, sosyal medya üzerinden hayli yayıldı ve neredeyse bir fenomen oldu. Evde yardımcım olmasına rağmen her gün mutfağa girdim ve aylarca da kimse beni çıkaramadı. Yoğurtlar, kebaplar, pideler, tatlılar derken hepimiz biraz kilo aldık; şimdilerde ailece dikkat ediyoruz.

En güzeli artan parça