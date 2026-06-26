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Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir: Türkiye'nin batısını da etkileyecek

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir: Türkiye'nin batısını da etkileyecek

11:2626/06/2026, Cuma
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Sıcaklıklar yükseliyor, bazı ülkelerde kısıtlama bile gündemde
Sıcaklıklar yükseliyor, bazı ülkelerde kısıtlama bile gündemde

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa’da etkisini artıran sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla yön değiştirerek Orta ve Doğu Avrupa’ya kayacağını bildirdi. Şen, bazı ülkelerde pazar ve pazartesi günleri aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının bile gündeme gelebileceğini ifade etti. Uzman isim ayrıca sıcaklık artışının Türkiye’yi de etkileyeceğine dikkat çekerek, özellikle batı bölgelerde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükseleceğini ve yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını söyledi.

Avrupa'
da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede yüksek sıcaklık alarmı verilirken, Meteoroloji Danışmanı
Prof. Dr. Orhan Şen
'den yeni değerlendirmeler geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen, "Omega Bloğu" olarak adlandırılan yüksek basınç sisteminin yön değiştirerek Orta ve Doğu Avrupa'yı etkisi altına alacağını belirtti.

"Sokağa çıkmak yasaklanabilir"


Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çekya ve Slovakya'da pazar ve pazartesi günleri olağanüstü sıcaklıkların görülebileceğini ifade etti. Şen, bu ülkelerde aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının dahi gündeme gelebileceğini öne sürdü.


Omega bloğu Türkiye'nin batısını da etkileyecek


Şen'in değerlendirmesine göre Avrupa'yı etkileyen sıcak hava sisteminin doğu sınırı Türkiye'nin batı kesimlerine kadar uzanıyor. Bu nedenle pazartesi ve salı günleri Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir şekilde artması bekleniyor.


Uzman, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ekstrem sıcaklıkların öngörülmediğini ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini belirtti.
Omega bloğu

Orman yangını riski var


Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangını tehlikesinin de yükseldiğine dikkat çeken Şen, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde düşük nem ve rüzgarın yangın riskini artıracağını ifade etti.


Prof. Dr. Orhan Şen, kıvılcım oluşturabilecek faaliyetlerin sınırlandırılması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:


  • "Orman yangınları riski artacak. Kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı."

Yeni haftada sıcaklıklar artacak


Uzman değerlendirmelerine göre, yeni haftanın ilk günlerinde özellikle Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde sıcak hava etkisini artıracak. Vatandaşların günün en sıcak saatlerinde uzun süre güneş altında kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmeleri öneriliyor.



#hava durumu
#sıcaklık
#Orhan Şen
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