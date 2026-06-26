İzmit’e damga vuran dönüşüm: FuarPark

“BU ALAN ŞEHRE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da FuarPark’ın dönüşümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, alanın kent rantına değil, doğrudan vatandaşın kullanımına sunulduğunu vurguladı. Büyükakın yaptığı açıklamada “Bu alan bu şehre peşkeş çekilmiş bir alandır. Şehir rantına değil, rantçılığa değil şehre hizmet için şehre peşkeş çekilmiş bir mekandır. Burası mezbelelik değildir burası çocuklarımıza peşkeş çekilmiş bir mekandır. Burada gençler için, çocuklar için, engelliler için mekanlar tasarlandı. Devam edin az ilerisinde Gonca, az sol tarafında yine kadın aile hizmetlerinin mekanları var. Biraz daha ileri gidin spor tesisleri var. Şehrin nefes alması için, insanların doyasıya aileleri ile birlikte yaşaması için bütün bu tasarım yapıldı. Çünkü biz bu şehre hizmet etmeye odaklandık” ifadelerini kullandı.









YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK





Bunların yanında, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önümüzdeki süreçte alanda Sahaflar Çarşısı başta olmak üzere yeni yaşam alanlarının da hizmete açılacağını açıkladı. Her geçen gün yeni fonksiyonlarla güçlenen alan, kültür, eğitim, turizm ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturan yapısıyla Kocaeli’nin yükselen değeri olmayı sürdürüyor.