Halil Ergün'ün 'her haltı yiyorlar' sözlerini Atatürkçü Düşünce Derneği hazmedemedi

"Atatürkçülük adı altında her haltı yiyorlar" diyerek Cumhuriyetçi olduğunu ama Atatürkçü olmadığını söyleyen Halil Ergün'ün sözlerini hazmedemeyen Atatürkçü Düşünce Derneği, suç duyurusunda bulunarak kamu davası ve ceza talep etti.
Yaprak Dökümü dizisi dahil olmak üzere birçok yapımda seyirci karşısına çıkan Ergün, son verdiği röportajda, Atatürkçü olmadığından bahsetti.
Ancak Ergün'ün bu sözleri, bazı kesimler tarafından linç edilmeye başlandı.
Atatürkçü Düşünce Derneği şikayet etti
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), oyuncu Halil Ergün hakkında şikayetçi oldu.
Dernek, söz konusu açıklamaların toplumsal barışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını hedef aldığını savunarak suç duyurusunda bulundu.