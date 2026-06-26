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Halil Ergün'ün 'her haltı yiyorlar' sözlerini Atatürkçü Düşünce Derneği hazmedemedi

Halil Ergün'ün 'her haltı yiyorlar' sözlerini Atatürkçü Düşünce Derneği hazmedemedi

10:2826/06/2026, Cuma
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Halil Ergün
Halil Ergün

"Atatürkçülük adı altında her haltı yiyorlar" diyerek Cumhuriyetçi olduğunu ama Atatürkçü olmadığını söyleyen Halil Ergün'ün sözlerini hazmedemeyen Atatürkçü Düşünce Derneği, suç duyurusunda bulunarak kamu davası ve ceza talep etti.

Oyuncu
Halil Ergün
, dikkat çeken bir röportaja imza attı.

Yaprak Dökümü dizisi dahil olmak üzere birçok yapımda seyirci karşısına çıkan Ergün, son verdiği röportajda, Atatürkçü olmadığından bahsetti.


Ancak Ergün'ün bu sözleri, bazı kesimler tarafından linç edilmeye başlandı.


"Ben Atatürkçü olmadım. Atatürkçülük adı altında her haltı yiyorlar"
diyen Ergün'ün sözleri sonrası Atatürkçü Düşünce Derneği harekete geçti.

Atatürkçü Düşünce Derneği şikayet etti


Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), oyuncu Halil Ergün hakkında şikayetçi oldu.


Dernek, söz konusu açıklamaların toplumsal barışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını hedef aldığını savunarak suç duyurusunda bulundu.


Ceza alması talep edildi


Dernek tarafından yayımlanan açıklamada,
"Söz konusu hadsiz şahıs hakkında kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız."
denildi.

Açıklamanın devamında da,
"Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."
ifadelerinin yer alması da dikkati çekti.

"Ben cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm demedim"


Ergün, dikkat çeken röportajında şöyle demişti;

"Ben cumhuriyetçiyim, ben Mustafa Kemal Atatürkçü filan olmadım hiçbir zaman.

Ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim Cumhuriyeti kuranlara.


"Her haltı Atatürkçülük yapanlar yiyor"


Ya Atatürk 3 sene ya...

3 sene kullandı Soyadı Kanunu'nda, zaten hastaydı adamcağız bir şeyde. Atatürk...

Herkes her haltı Atatürkçülük yapanlar yiyor biliyorsunuz değil mi yanlışlıkla.

"Hepimiz imparatorluk çocuklarıyız"


Mustafa Kemal ve arkadaşları, hepimiz bir imparatorluk çocuklarıyız.

"Bizim kimseye düşmanca tavrımız yok"


Tabii ki ya, bu işleri yapmanın kültürü Osmanlı'nın son döneminde, son yüzyılında başladı; tartışmalar, gelişmeler, parlamento meseleleri yanlışı doğrusuyla.

Meseleye bütün bakmak lazım. Biz bir imparatorluğun çocuklarıyız. Bizim kimseye karşı özel bir düşmanca tavrımız yok ya."
#Atatürkçü Düşünce Derneği
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