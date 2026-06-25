Türk bilim adamları 'süper çilek' üretti: Bakın diğerlerinden farkı ne

Türkiye’nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden biri olan Adana’da, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilimsel bir adım atıldı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından yürütülen projede, kuraklığa dayanıklı çilek çeşitleri üzerinde önemli ilerleme kaydedildi.

Araştırmalar kapsamında, çilek bitkisinde kuraklık stresine dayanıklılıkla ilişkili genler tespit edildi. Aynı zamanda yüksek tolerans gösteren yeni genotip adaylarının farklı bölgelerde adaptasyon ve verim denemeleri gerçekleştirildi.





Elde edilen bulguların, gelecekte üretimde verimliliği artıracak yeni çeşitlerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.





"Suyu seven bir bitki"





Çalışmalar hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nasibe Ebru Yaşa Kafkas, çileğin su ihtiyacına dikkat çekerek kuraklığın üretim üzerindeki etkisini vurguladı.









Kafkas, çileğin yüzlek kök yapısına sahip olması nedeniyle susuz koşullarda yetiştiriciliğinin mümkün olmadığını belirterek, suyun üretim için kritik önemde olduğunu ifade etti.





İki aşamalı hedef: Gen ve yeni çeşit geliştirme





Projede iki temel amaç üzerinde çalışıldığını belirten araştırmacılar, ilk olarak kuraklık toleransıyla ilişkili genlerin belirlenmesini, ikinci olarak ise bu özellikleri taşıyan yeni çilek çeşitlerinin geliştirilmesini hedefliyor.





Bu çalışmalar sayesinde hem üreticilerin risklerinin azaltılması hem de daha dayanıklı tarımsal ürünlerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Islah sürecini hızlandıran biyoteknolojik yaklaşım





Çilek ıslahının uzun yıllar sürebilen bir süreç olduğuna dikkat çekilirken, biyoteknolojik yöntemlerle bu sürecin hızlandırılması hedefleniyor.





Araştırma kapsamında geliştirilen genetik markörler sayesinde ıslah çalışmalarının daha kısa sürede sonuç vermesi ve daha verimli çeşitlerin elde edilmesi planlanıyor.





Topraksız tarımda da testler yapılıyor





Geliştirilen çilek adaylarının yalnızca açık tarla koşullarında değil, topraksız tarım sistemlerinde de denendiği belirtildi. Bazı çeşitlerin farklı üretim koşullarına uyum göstermekte zorlandığı ifade edilirken, bu nedenle çok yönlü test süreçlerinin sürdüğü kaydedildi.

Üreticiye yeni nesil çilek umudu





Araştırmacılar, geliştirilen yeni çilek genotiplerinin hem verim hem de kalite açısından mevcut çeşitlerle rekabet edebilir hatta bazı alanlarda üstün özellikler gösterebileceğini belirtiyor.



