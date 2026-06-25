Dünya Kupası grup aşamasının kritik günlerinde heyecan dorukta! 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günlerinde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Özellikle Türkiye, D Grubu’nda ev sahibi ABD ile son grup maçına çıkacak. Paralel maçta ise Paraguay - Avustralya da oynanacak. İşte 25-26 Haziran Dünya Kupası maç programı…
Dünya Kupası grup aşamasının son günlerinde heyecan doruk noktasına ulaştı. Gruplardan çıkacak takımları belirleyecek kader maçları 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günlerinde oynanacak. Özellikle D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımızın, ev sahibi ABD ile oynayacağı son grup mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte günün maç pgoramı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
25-26 HAZİRAN PERŞEMBE CUMA MAÇ PROGRAMI
Maçların Türkiye saatiyle (TSİ) tam programı ve yayınlanacağı kanallar şu şekilde:
📅 25 Haziran Perşembe
23:00 Ekvador - Almanya (TRT 1)
23:00 Curaçao - Fildişi Sahili (TRT Spor)
📅 26 Haziran Cuma
02:00 Japonya - İsveç (TRT 1)
02:00 Tunus - Hollanda (TRT Spor)
05:00 Türkiye - ABD (TRT 1) — Yer: Los Angeles Stadyumu
05:00 Paraguay - Avustralya (TRT Spor) — Yer: San Francisco Bay Area Stadyumu
22:00 Norveç - Fransa (TRT 1)
22:00 Senegal - Irak (TRT Spor)