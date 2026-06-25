BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Dünya Kupası grup aşamasının son günlerinde heyecan doruk noktasına ulaştı. Gruplardan çıkacak takımları belirleyecek kader maçları 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günlerinde oynanacak. Özellikle D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımızın, ev sahibi ABD ile oynayacağı son grup mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte günün maç pgoramı…