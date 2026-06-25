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Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 25-26 Haziran günün maç programı...

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 25-26 Haziran günün maç programı...

14:1225/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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25-26 Haziran günün maç programı...
25-26 Haziran günün maç programı...

Dünya Kupası grup aşamasının kritik günlerinde heyecan dorukta! 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günlerinde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Özellikle Türkiye, D Grubu’nda ev sahibi ABD ile son grup maçına çıkacak. Paralel maçta ise Paraguay - Avustralya da oynanacak. İşte 25-26 Haziran Dünya Kupası maç programı…

Dünya Kupası grup aşamasının son günlerinde heyecan doruk noktasına ulaştı. Gruplardan çıkacak takımları belirleyecek kader maçları 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günlerinde oynanacak. Özellikle D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımızın, ev sahibi ABD ile oynayacağı son grup mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte günün maç pgoramı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

25-26 HAZİRAN PERŞEMBE CUMA MAÇ PROGRAMI

Maçların Türkiye saatiyle (TSİ) tam programı ve yayınlanacağı kanallar şu şekilde:

📅 25 Haziran Perşembe

E Grubu

23:00 Ekvador - Almanya (TRT 1)

23:00 Curaçao - Fildişi Sahili (TRT Spor)

📅 26 Haziran Cuma

F Grubu

02:00 Japonya - İsveç (TRT 1)

02:00 Tunus - Hollanda (TRT Spor)

D Grubu (Kritik Gece)

05:00 Türkiye - ABD (TRT 1) — Yer: Los Angeles Stadyumu

05:00 Paraguay - Avustralya (TRT Spor) — Yer: San Francisco Bay Area Stadyumu

I Grubu

22:00 Norveç - Fransa (TRT 1)

22:00 Senegal - Irak (TRT Spor)

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU




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