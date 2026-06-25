Montella'dan zehir zemberek sözler: ‘24 yıl yetmemiş miydi?’

Montella'nın açıklamaları kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir kesim deneyimli teknik adamın birlik mesajını desteklerken, bazı taraftarlar ise Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçların eleştirilmesinin doğal olduğunu savundu.



