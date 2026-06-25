Montella'dan zehir zemberek sözler: ‘24 yıl yetmemiş miydi?’

2026 FIFA Dünya Kupası'na beklenen erken vedanın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, turnuva sonrası ilk kez bu kadar net ve sert konuştu. İtalyan çalıştırıcı, gerek havalimanında yaşanan protestolar gerekse spor medyasında kendisine yönelik yürütülen kampanyalara tepki gösterirken, Türkiye'nin çeyrek asırlık Dünya Kupası hasretini hatırlattı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri olan Vincenzo Montella, kendisine yönelik protestolar ve kamuoyundaki tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'ın turnuvaya erken veda etmesinin ardından bazı kesimlerden gelen tepkilere değinen Montella, protestoların abartıldığını savundu. Deneyimli teknik adam, yaşanan olayların bazı medya mensupları tarafından büyütüldüğünü öne sürdü.
Montella, "3-4 kişi protesto etti, video çekip paylaştı. Art niyetli gazeteciler bunu yaydı. Ülkede gergin ortam varken, insanları galeyana getirmeleri doğru değil." ifadelerini kullandı.
Eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini belirten İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin Dünya Kupası hasretine de dikkat çekti. Milli takımın uzun yıllar sonra turnuvaya katılmasının önemini vurgulayan Montella, birlik ve destek çağrısında bulundu.
Tecrübeli teknik adam, "24 yıl yetmemiş miydi Dünya Kupası'na katılamamak için? Bayrağın altında birleşsek ve desteklesek, daha farklı şeyler olmaz mıydı?" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.
Montella'nın açıklamaları kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir kesim deneyimli teknik adamın birlik mesajını desteklerken, bazı taraftarlar ise Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçların eleştirilmesinin doğal olduğunu savundu.
A Milli Takım'ın geleceği ve Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği konusundaki tartışmalar ise gündemdeki yerini koruyor.