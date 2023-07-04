INSTAGRAM SİLİNEN mesajları geri getirme ekranı | Instagram silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Kişilerin makaleler, hikayeler ve şiirler paylaşabileceği ücretsiz okuyucu-yazar topluluğu olan wattpad, genelde genç kitleye hitap eden popüler bir uygulama ve site. Dünya üzerinde yüzlerce üyesi bulunan wattpad’de kullanıcılar kalıcı olarak hesap silme ve kapatma işlemlerini araştırmakta. Wattpad için doğrudan kullanılabilecek Wattpad hesap silme linki bulunmaz. Sizlere bu haberimizde siteden ve android telefonlardan yani mobilden kalıcı olarak hesap silmeyi adım adım resimli olarak paylaşacağız. Peki wattpad hesabı nasıl silinir? İşte detaylar.