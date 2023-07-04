INSTAGRAM SİLİNEN mesajları geri getirme ekranı | Instagram silinen mesajlar nasıl geri getirilir?
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da kullanıcılar yanlışlıkla veya bilerek sildiği mesajların geri getirme yollarını araştırıyor. Instagram veri indirme, silinen mesajları geri getirme de en yaygın kullanılan yöntem olarak biliniyor. Peki Instagram silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır? İşte adım adım anlatımı.
INSTAGRAM SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?
İşte silinen Instagram mesajlarını geri getirip görmek için yapmanız gerekenler:
- Instagram uygulamasını açın.
- Profil simgesine dokunun.
- Üçlü çizgiye ardından Hareketlerin’e dokunun.
- Sayfanın aşağısında, Bilgilerini İndir’e dokunun.
- İndirme Talep Et’e dokunun ve şifrenizi girin.
- Gelen e-postada “Bilgileri İndir” butonuna tıklayın.
- Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
- Bilgileri indir linkine tıklayın.
- İndirilen zipli dosyayı çıkartın.
- Messages klasöründe silinen mesajlarınızı görebilirsiniz.
Instagram, silinen mesajları geri getirme için Veri İndirme adında bir özellik sunar. Bu özellik, yanlışlıkla silinen mesajları veya silip sonradan pişman olduğunuz mesajları geri getirmenize yardımcı olur. Ancak, son 24 saat içinde silinen mesajları geri getirebilirsiniz. Daha eski bir mesajı sildiyseniz, kurtarma şansınız yoktur. Ayrıca bu özellik, yalnızca birebir DM’lerde silinen sohbeti geri getirme yoludur.
BİLGİLERİ İNDİR KISMINDA MESAJLARIMI BULAMADIM NE YAPMAM GEREKİR?
> Instagram profilinize giriş yapın.
> Profil kısmına gelin.
> Sağ üst köşede bulunan butona tıklayın.
> Ayarlar seçeneğine tıklayın.
> Açılan pencereden yardım seçeneğine tıklayın.
> “Report a Problem” butonuna basınız.
> Açılan pencereden “Sorun Bildir” seçeneğine tıklayın.
> Buraya sorununuzu detaylı bir şekilde anlatabilirseniz en yakın zamanda dönüş sağlayacaklardır.