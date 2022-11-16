Sosyal medya kullanıcılar kolay erişilebilirlik açısından hashtag sistemini kullanıyor. Hem İngilizce hemde Türkçe olarak açılan hashtag’lerin en popüler olanlarından birisi de TBT. Kullanıcılar bu ifadenin anlamını merak edip araştırıyor. İşte Tbt hakkındaki her şey.

TBT NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI VE AÇILIMI NEDİR?

İngilizce sözlük anlamı Throwback Thursday olan TBT ister çocukluk, ister eski ilişkiler, geçmiş tatiller, ister eski şarkılar olsun, geçmiş anılarındaki herhangi bir anı simgeler.

TBT NE ZAMAN KULLANILIR?

Kullanıcılar eskiden kalan bir fotoğrafı, geçmiş günleri yad etmek için sosyal medyada paylaşarak bu hashtag’i kullanabilirler.

TBT NASIL OKUNUR?

TBT İngilizce olarak ‘’Ti-bi-ti’’ şeklinde okunur. Türkçe ‘’Te-be-te’’ olarak okunur.