Koronavirüs Sağlık Bakanlığından aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığından aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik

Salgınla mücadeleyi ülke çapında yoğun bir aşılama programıyla sürdüren Bakanlık, bu süreçte önemli rol üstlenen aile hekimlerini de teşvik etme kararı aldı. Aşı Programı Teşviki çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödemede bulunulacak.

Haber Merkezi AA
Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak.

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

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Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

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Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise bin 500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.

Beş soruda 'üçüncü doz' aşılama süreci
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Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çin'den 30 Aralık 2020'de getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının birinci dozu, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Hemen ardından peyderpey 90 yaştan itibaren başlayarak vatandaşların aşılamasına geçilmişti. 11 Şubat'ta ise CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması başlamıştı.
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasına karar verdi.
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Hatırlatma dozu olarak da adlandırılan üçüncü doz aşı uygulamasıyla ilgili merak edilenleri 5 maddede derlendi.
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1- Üçüncü doz aşı neden gerekli?<br> <br> Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma, pekiştirme ya da rapel dozu olarak adlandırılan aşılar vuruluyor. Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.
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2- Aşılama süreci nasıl ilerleyecek?<br> <br> Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlayacak. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak.<br> <br> Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.<br> <br> Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.
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3- Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?<br> <br> Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi.<br> <br> Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.
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4- Nasıl randevu alınacak?<br> <br> Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.<br> <br> Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
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5- Kovid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak?<br> <br> Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulunun dünkü toplantısında Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları konusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidildi.<br> <br> Buna göre, hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek. Bu uygulamanın da mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.<br> <br> Ayrıca BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar, ikinci dozlarını 4 hafta sonra olacak şekilde randevu alabilecek.
Beş soruda 'üçüncü doz' aşılama süreci
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında bugünden itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılacak. Peki üçüncü doz aşı neden gerekli? Aşılama süreci nasıl ilerleyecek? Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak? Nasıl randevu alınacak? Kovid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak? sorularının cevabı haberimizde.


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