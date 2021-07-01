Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı: 18 yaş üstünün yüzde 57'si aşılandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan toplam aşı dozu 50 milyonu aştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarındaki son detayları kamuoyuyla paylaştı.

"18 yaş üstünün yüzde 57'si aşılandı"

Bakan paylaşımında, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." dedi.

Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım. REKLAM July 1, 2021

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

KORONAVİRÜS Koronavirüs rehberi güncellendi: HES kodu yaygınlaşıyor