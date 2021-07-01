Koronavirüs Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı 18 yaş üstünün yüzde 57si aşılandı
TÜRKİYE

Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı: 18 yaş üstünün yüzde 57'si aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aşılamada son durumu aktardı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda" dedi. Bakan ayrıca, Kurban Bayramı'na kadar hedefin yüzde 70 olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika haberi: Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı: 18 yaş üstünün yüzde 57si aşılandı | Türkiyede kaç kişi aşı oldu?
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan toplam aşı dozu 50 milyonu aştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarındaki son detayları kamuoyuyla paylaştı.

"18 yaş üstünün yüzde 57'si aşılandı"

Bakan paylaşımında, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." dedi.

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