Bakan Koca: Hedefimiz aşısız kimsenin kalmaması

Salgınla mücadeleyi ülke çapında yoğun bir aşılama programıyla sürdüren Sağlık Bakanlığı, bu süreçte önemli rol üstlenen aile hekimlerini de teşvik etme kararı almıştı.

Aşı Programı Teşviki çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödemede bulunulacağı açıklandı.

"Aile hekimliklerimizin başarısı karşılıksız bırakılmayacak"

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimliklerinin pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak.

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AİLE HEKİMLİKLERİMİZ, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2021